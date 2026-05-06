Защитник Кристал Пелас – перед игрой с Шахтером: «Это не о футболе»

Защитник лондонского «Кристал Пэлас» Джейди Канво поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги конференций против донецкого «Шахтера»:

«Уход Гласнера в конце сезона? Мы об этом не говорим. Понимаете, это решение главного тренера, он сам выбрал свой путь. Мы об этом не говорим. Мы просто живем моментом, настоящим. Мы не говорим: «О, в следующем году главного тренера уже не будет», – нет. Мы просто сосредоточены на настоящем. Он мне очень помог. Он очень помог команде. Это был мой первый год здесь, и я приехал именно потому, что он был здесь. Каждый раз, когда он руководит клубом, он показывает хорошие результаты.

Дело не в футболе, потому что мы все хорошие игроки. Я думаю, он очень помог мне с моим мышлением, с менталитетом, чтобы всегда оставаться сосредоточенным. Я считаю, что он лучший. Лучшее в игроке — это его ум и менталитет, поэтому он просто изменил это и сказал: «Если ты хочешь стать хорошим игроком, ты должен делать это, это и это», а дальше все зависит от меня. Я должен это делать».

Матч «Кристал Пэлас» — «Шахтер» состоится 7 мая в 22:00 по киевскому времени.