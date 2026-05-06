  ВИДЕО. Лидер Баварии удивил крайне странным нарядом перед матчем с ПСЖ
06 мая 2026, 21:26 | Обновлено 06 мая 2026, 21:27
ВИДЕО. Лидер Баварии удивил крайне странным нарядом перед матчем с ПСЖ

Майкл Олисе снова в центре внимания

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Вингер «Баварии» Майкл Олисе отметился еще одной странностью. На ответный матч полуфинала Лиги чемпионов с «ПСЖ» француз приехал в странном наряде – шарф и шапка почти полностью скрыли лицо футболиста. Осталась лишь узкая щелочка для глаз.

24-летний футболист отмечается странным поведением далеко не в первый раз. Во время празднования завоевания «Серебряной салатницы» Олисе был единственным из команды, кто не облачился в чемпионскую футболку. На вопросы журналистов лидер «Баварии» отвечает односложно со скучающим выражением лица.

Даже партнеру досталось – во время победного матча с «Майнцем» Олисе показал средний палец Джамалу Мусиале, который хотел с ним сфотографироваться. Из академий «Челси» и «Манчестер Сити» игрока отчисляли за эгоизм и высокомерие.

Начало матча «Бавария» – «ПСЖ» в 22:00.

