  4. Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ
Лига чемпионов
06 мая 2026, 20:50 | Обновлено 06 мая 2026, 21:04
Сыграет ли Забарный? Бавария – ПСЖ: составы на ответный матч 1/2 финала ЛЧ

Команды Компани и Энрике начнут поединок на Альянц Арене 6 мая в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

Наставник команд Бавария и ПСЖ – Венсан Компани и Луис Энрике соответственно – назвали стартовые составы своих подопечных на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный остался в резерве. В центре обороне у столичного коллектива Франции выйдут Маркиньос и Пачо.

Бавария сыграет с одним центральном форвардом – в атаке у мюнхенцев выйдет Гарри Кейн. По флангам помогать англичанину будут Луис Диас и Майкл Олисе. У ПСЖ на острие атаки сыграют Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле и Дезире Дуэ.

В первой игре ПСЖ одержал победу над Баварией со счетом 5:4. Победитель противостояния в финале главного еврокубка поборется с лондонским Арсеналом.

Ответная игра между Баварией и ПСЖ начнется 6 мая в 22:00 по Киеву на стадионе Альянц Арена в Мюнхене, Германия.

Стартовые составы на матч Бавария – ПСЖ

Бавария: Нойер, Станишич, Упамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Мусиала, Диас, Кейн

ПСЖ: Сафонов, Заир-Эмери, Маркиньос, Пачо, Нуну Мендеш, Фабиан Руис, Витинья, Жоау Невеш, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия

