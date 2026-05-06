  4. Бенфика готовит распродажу летом. Известна судьба Судакова и Трубина
06 мая 2026, 19:09 | Обновлено 06 мая 2026, 19:24
Георгий попал в список на выход

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Лиссабонская «Бенфика» планирует летом расстаться сразу с несколькими футболистами. Наряду с полузащитниками Энцо Барренечеа и Ману Силвой на летнюю распродажу планируют выставить и украинского полузащитника Георгия Судакова, пишет Diário de Transferências со ссылкой на A Bola.

Украинец попал в список по указанию спортивного директора «Бенфики» Мариу Бранку. Другой представитель сборной Украины Анатолий Трубин пока не фигурирует в этом списке.

Судаков перешел в «Бенфику» в прошлом году из «Шахтера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов. В последнее время украинец потерял место в основном составе и откровенно жалуется на сложное эмоциональное состояние.

Георгий Судаков Анатолий Трубин трансферы Бенфика чемпионат Португалии по футболу
Андрей Плыгун Источник
