Бенфика готовит распродажу летом. Известна судьба Судакова и Трубина
Георгий попал в список на выход
Лиссабонская «Бенфика» планирует летом расстаться сразу с несколькими футболистами. Наряду с полузащитниками Энцо Барренечеа и Ману Силвой на летнюю распродажу планируют выставить и украинского полузащитника Георгия Судакова, пишет Diário de Transferências со ссылкой на A Bola.
Украинец попал в список по указанию спортивного директора «Бенфики» Мариу Бранку. Другой представитель сборной Украины Анатолий Трубин пока не фигурирует в этом списке.
Судаков перешел в «Бенфику» в прошлом году из «Шахтера» на правах аренды с обязательным правом выкупа за 25 млн евро с учетом бонусов. В последнее время украинец потерял место в основном составе и откровенно жалуется на сложное эмоциональное состояние.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
