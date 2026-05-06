«Это реальная и конкретная угроза». Судакова предупредили о проблемах

Португальский психотерапевт и психоаналитик Соня Соареш Коэльо поделилась мнением о ситуации, в которой оказался украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков.

«Здесь есть контекст, который, по моему мнению, нельзя игнорировать. Судаков – украинец, он из страны, где идет война, а война не заканчивается, когда игроки выходят на поле. Совсем недавно сообщалось, что в результате атаки был разрушен его дом в Киеве, где находились его беременная жена, дочь и мать.

Поэтому это очень важный контекст, реальная угроза, которая не просто символическая. Это реальная и конкретная угроза, которая приводит нас к еще одному, на мой взгляд, очень важному мнению: игроки – это не просто игроки, но и люди. Это означает, что кроме давления, с которым они сталкиваются на поле, кроме трудностей, связанных с тем, будут ли они вообще участвовать в матче, им приходится решать целый ряд личных проблем.

Поэтому, когда я слышу об игроке, который выглядит истощенным, я думаю, что это гораздо больше связано с накопившейся ментальной усталостью, чем с отсутствием желания играть. Мне не кажется, что он устал от самого футбола. Скорее он устал от того, что одновременно несет бремя войны, нестабильности, семейных обязанностей, а также давления, связанного с элитным спортом.

Но давление элитного спорта – это лишь один из факторов в его жизни, поэтому дело не только в этом. Научно доказано, что усталость и психологический стресс также способствуют травмам. Когда слов не хватает, говорит тело. И часто у высокоэффективных спортсменов тело говорит путем травм», – сказала Соареш Коэльо в интервью Desporto ao Minuto.

Сообщалось, что Судаков разочаровался в главном тренере Бенфики Жозе Моуриньо.