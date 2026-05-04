Источник: Судаков разочаровался в Моуриньо

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков разочаровался в главном тренере своей команды Жозе Моуриньо, сообщает Correio da Manha.

По информации источника, 23-летний хавбек рассчитывал, что будет получать больше игровой практики во второй половине текущего сезона. Однако реальность для украинца была другой – Моуриньо делал ставку на других игроков в полузащите. Это и стало разочарованием для Георгия.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 36 матчей, в которых он отметился четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Ранее агент Вадим Шаблий отреагировал на слухи, что Судаков устал от футбола.