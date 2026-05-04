Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Судаков разочаровался в Моуриньо
Португалия
04 мая 2026, 23:14 | Обновлено 04 мая 2026, 23:15
669
1

Источник: Судаков разочаровался в Моуриньо

Украинец рассчитывал на стабильную игровую практику в Бенфике

04 мая 2026, 23:14 | Обновлено 04 мая 2026, 23:15
669
1 Comments
Источник: Судаков разочаровался в Моуриньо
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник лиссабонской «Бенфики» Георгий Судаков разочаровался в главном тренере своей команды Жозе Моуриньо, сообщает Correio da Manha.

По информации источника, 23-летний хавбек рассчитывал, что будет получать больше игровой практики во второй половине текущего сезона. Однако реальность для украинца была другой – Моуриньо делал ставку на других игроков в полузащите. Это и стало разочарованием для Георгия.

В текущем сезоне Судаков сыграл в составе «Бенфики» 36 матчей, в которых он отметился четырьмя забитыми голами и пятью результативными передачами.

Ранее агент Вадим Шаблий отреагировал на слухи, что Судаков устал от футбола.

По теме:
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
«Сложный период»: ШАБЛИЙ – о слухах, что Судаков устал от футбола
«Провал года»: Судаков возглавил известный антирейтинг в Португалии
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Жозе Моуриньо Георгий Судаков
Антон Романенко Источник: Correio da Manhã
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-звезда Барселоны выступил с проповедью перед 35 000 верующими
Футбол | 04 мая 2026, 23:29 0
Экс-звезда Барселоны выступил с проповедью перед 35 000 верующими
Экс-звезда Барселоны выступил с проповедью перед 35 000 верующими

Дани Алвес посетил религиозное собрание

Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 2
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации

Михаил решил не делать никаких заявлений

Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Футбол | 04.05.2026, 22:45
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 04.05.2026, 06:12
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Зато він найфундаментальнішого Пушича за 15 хвилин зрозумів . Треба йому до Пушича. Де він до речі?
Ответить
0
Популярные новости
Усик узнал имя обязательного соперника после боя с Верховеном
Усик узнал имя обязательного соперника после боя с Верховеном
03.05.2026, 06:12
Бокс
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 1:2. Гол года от Пономаренко, камбэк горняков. Видеообзор
03.05.2026, 21:20 5
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 22
Футбол
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
03.05.2026, 06:55 25
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 8
Теннис
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
03.05.2026, 07:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем