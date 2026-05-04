  4. «Сложный период»: ШАБЛИЙ – о слухах, что Судаков устал от футбола
04 мая 2026, 18:36 | Обновлено 04 мая 2026, 19:14
У Георгия сложный период в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Вадим Шаблий, владелец агентства ProStar, представляющего интересы полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, отреагировал на слухи о якобы уставшем от футбола игроке.

В понедельник, 4 мая, в украинских СМИ появилась информация о том, что Судаков на фоне потери места в основном составе «Бенфики» больше не испытывает удовольствия от игры в футбол. Георгий отреагировал на это в своих соцсетях, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Шаблий также сделал заявление, в котором опроверг слухи о том, что его клиент не хочет играть в футбол.

«Георгий Судаков продолжает упорно тренироваться и на 100 процентов сосредоточен на «Бенфике». Многие игроки переживают сложные периоды в своей карьере, но это не означает, что он потерял желание играть в футбол или что он от него устал, как утверждают некоторые украинские СМИ. Георгий не из тех, кто сдается. Он продолжает работать и бороться за свое место. Он делает все возможное, чтобы снова радовать болельщиков своими выступлениями и голами», – заявил представитель футболиста.

«Бенфика» арендовала Судакова в сентябре прошлого года у «Шахтера» с обязательным правом выкупа за 27 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусов. Также «горняки» получат право на 25 процентов от перепродажи футболиста.

