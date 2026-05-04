Источник: звездный игрок сборной Украины устал от футбола

Полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков столкнулся с психологическими трудностями. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский. По его словам, футболист признавался в своем окружении, что чувствует усталость и некоторое выгорание от игры.

«Я слышал, что Судаков говорил близким о том, что он устал и уже не получает удовольствия от футбола. Возможно, это связано с тем, что он много анализирует и переосмысливает. Это выглядит как своеобразный кризис роста, когда не чувствуешь радости от любимого дела.

Ему не позволяют играть так, как он привык, а чтобы показывать высокий уровень в новых условиях, нужно прилагать еще больше усилий», – рассказал журналист.