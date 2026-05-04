Судаков выступил с заявлением после слухов об усталости от футбола
Украинец продолжает работать над собой
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков выступил с заявлением после слухов о том, что он устал от футбола:
«Хочу обратиться ко всем, кто поддерживает меня.
В последнее время появилось много слухов и инсайдов. Скажу откровенно: каждый футболист иногда проходил через сложные периоды. Это нормально, когда есть усталость – и физическая, и эмоциональная.
Но это не значит, что я разлюбил футбол или собираюсь останавливаться. Наоборот – я работаю над собой, чтобы вернуть тот кайф от игры, за который вы меня поддерживаете.
Спасибо всем, кто рядом – ваша поддержка очень важна для меня. Я сделаю все, чтобы стать сильнее и оправдать ваше доверие».
В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и семью ассистами.
