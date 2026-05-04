  Судаков выступил с заявлением после слухов об усталости от футбола
04 мая 2026, 16:41 | Обновлено 04 мая 2026, 17:53
Судаков выступил с заявлением после слухов об усталости от футбола

Украинец продолжает работать над собой

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков выступил с заявлением после слухов о том, что он устал от футбола:

«Хочу обратиться ко всем, кто поддерживает меня.

В последнее время появилось много слухов и инсайдов. Скажу откровенно: каждый футболист иногда проходил через сложные периоды. Это нормально, когда есть усталость – и физическая, и эмоциональная.

Но это не значит, что я разлюбил футбол или собираюсь останавливаться. Наоборот – я работаю над собой, чтобы вернуть тот кайф от игры, за который вы меня поддерживаете.

Спасибо всем, кто рядом – ваша поддержка очень важна для меня. Я сделаю все, чтобы стать сильнее и оправдать ваше доверие».

В текущем сезоне на счету украинца 46 матчей на клубном уровне, в которых он отличился четырьмя голами и семью ассистами.

Даниил Кирияка
