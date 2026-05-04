«Провал года»: Судаков возглавил известный антирейтинг в Португалии

23-летний украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков стал одним из главных разочарований чемпионата Португалии в текущем сезоне. Футболист попал в антирейтинг известного спортивного издания Visão de Mercado.

Игрок сборной Украины оказался среди главных «неудачников» чемпионата вместе с одноклубником Доди Лукебакио, а также грузинским полузащитником «Спортинга» Георгием Кочорашвили. При этом Судаков выделяется среди других за счет высокой стоимости выкупа его контракта.

«Судаков стоил «Бенфике» 32 миллиона евро и далеко не оправдал своего статуса самого дорогого игрока Португалии», — говорится в материале.

В фанатском голосовании Георгий пока лидирует со значительным отрывом. 73% респондентов считают его самым большим провалом среди всех новичков лиги. За Кочорашвили проголосовали 16% опрошенных, за Лукебакио – 9%.

Судаков перешел в «Бенфику» в начале сезона из «Шахтера» на правах аренды с обязательным выкупом контракта в конце сезона. На счету украинца четыре гола и две голевые передачи в 33 матчах за «орлов». Георгий потерял место в основном составе команды.

