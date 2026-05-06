  4. Определена соперница Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме
06 мая 2026, 18:06 | Обновлено 06 мая 2026, 18:42
Определена соперница Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме

Ангелина встретится с Соланой Сиеррой, которая прошла Тамару Корпач

Getty Images/Global Images Ukraine. Солана Сиерра

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) узнала соперницу в 1/32 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.

Во втором раунде украинка встретится с представительницей Аргентины Соланой Сиеррой (WTA 72), которая выбила Тамару Корпач (Гемания, WTA 87) в поединке первого круга.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Солана Сиерра (Аргентина) – Тамара Корпач (Германия) [Q] – 6:3, 6:1

Калинина ранее никогда не играла против Сиерры. Встреча Ангелины и Соланы состоится 7 мая не ранее 16:30 по Киеву.

Калинина стартовала в Риме с квалификации, где одолела Камилу Осорио и Кэти Волынец.

Даниил Агарков
