Определена соперница Калининой в 1/32 финала турнира WTA 1000 в Риме
Ангелина встретится с Соланой Сиеррой, которая прошла Тамару Корпач
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 93) узнала соперницу в 1/32 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Риме, столице Италии.
Во втором раунде украинка встретится с представительницей Аргентины Соланой Сиеррой (WTA 72), которая выбила Тамару Корпач (Гемания, WTA 87) в поединке первого круга.
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала
Солана Сиерра (Аргентина) – Тамара Корпач (Германия) [Q] – 6:3, 6:1
Калинина ранее никогда не играла против Сиерры. Встреча Ангелины и Соланы состоится 7 мая не ранее 16:30 по Киеву.
Калинина стартовала в Риме с квалификации, где одолела Камилу Осорио и Кэти Волынец.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Объявление о назначении тренера ожидается 6 мая
Вацко рассказал, что игроки выступили за назначение