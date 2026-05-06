Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом

Как стало известно Sport.ua, состав одесского «Черноморца» может кардинально измениться в будущее межсезонье. Ситуация обусловлена ​​тем, что у значительной части игроков основной обоймы истекают сроки действия трудовых соглашений. Конечно, повлияет на кадровую ситуацию и итоговое место в таблице: удастся ли одесситам вернуться в элиту. А еще будут ли погашены задолженности перед игроками (ранее была информация, что они достигают трех месяцев).

Первые кадровые решения могут быть приняты уже в конце весны, поскольку 31 мая завершаются контракты у защитников Виталия Ермакова и Юрия Романюка, а также полузащитников Николая Когута и Александра Скляра. Аналогичная ситуация и с легионерами – вратарем Чижиоке Аниагбосо и защитником Мозесом Джарджу.

Еще более широкой ротация может стать по итогам первого месяца лета. 30 июня истекают сроки соглашений у голкипера Вадима Ющишина, защитников Александра Каплиенко и Василия Курко, форварда Владислава Кулача. Кроме того, именно 30 июня подходит к концу аренда вингера Владислава Герича, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

Кроме того, накануне главный тренер Черноморца Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua о том, что по окончании контрактов (они у игроков до 31 мая) клуб покинут полузащитник Артем Габелок на нападающий Алексей Хобленко. В настоящее время они отстранены от тренировок с командой.

Таким образом, одесская команда рискует войти в новый сезон с большим количеством кадровых потерь. О приобретениях пока речь не идет: если задолженности не будут погашены, «Черноморец» не сможет усиливаться после выхода в УПЛ из-за действующего бана ФИФА.

В данный момент «Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. У команды Романа Григорчука в активе 57 очков после 26 матчей. Главный конкурент – киевский «Левый Берег» – отстает на четыре очка. В ближайшем туре «Черноморец» сыграет на выезде с «Черниговом» (9 мая).