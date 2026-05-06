  4. Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом
06 мая 2026, 17:17
Кадровый шторм в Черноморце: кто может покинуть команду летом

Одесский клуб на пороге масштабных перемен

ФК Черноморец

Как стало известно Sport.ua, состав одесского «Черноморца» может кардинально измениться в будущее межсезонье. Ситуация обусловлена ​​тем, что у значительной части игроков основной обоймы истекают сроки действия трудовых соглашений. Конечно, повлияет на кадровую ситуацию и итоговое место в таблице: удастся ли одесситам вернуться в элиту. А еще будут ли погашены задолженности перед игроками (ранее была информация, что они достигают трех месяцев).

Первые кадровые решения могут быть приняты уже в конце весны, поскольку 31 мая завершаются контракты у защитников Виталия Ермакова и Юрия Романюка, а также полузащитников Николая Когута и Александра Скляра. Аналогичная ситуация и с легионерами – вратарем Чижиоке Аниагбосо и защитником Мозесом Джарджу.

Еще более широкой ротация может стать по итогам первого месяца лета. 30 июня истекают сроки соглашений у голкипера Вадима Ющишина, защитников Александра Каплиенко и Василия Курко, форварда Владислава Кулача. Кроме того, именно 30 июня подходит к концу аренда вингера Владислава Герича, права на которого принадлежат киевскому «Динамо».

Кроме того, накануне главный тренер Черноморца Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua о том, что по окончании контрактов (они у игроков до 31 мая) клуб покинут полузащитник Артем Габелок на нападающий Алексей Хобленко. В настоящее время они отстранены от тренировок с командой.

Таким образом, одесская команда рискует войти в новый сезон с большим количеством кадровых потерь. О приобретениях пока речь не идет: если задолженности не будут погашены, «Черноморец» не сможет усиливаться после выхода в УПЛ из-за действующего бана ФИФА.

В данный момент «Черноморец» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. У команды Романа Григорчука в активе 57 очков после 26 матчей. Главный конкурент – киевский «Левый Берег» – отстает на четыре очка. В ближайшем туре «Черноморец» сыграет на выезде с «Черниговом» (9 мая).

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины инсайд Черноморец Одесса Роман Григорчук Виталий Ермаков Юрий Романюк Николай Когут Александр Скляр Чиджоке Аниагбосо Мозес Джарджу Вадим Ющишин Александр Каплиенко Василий Курко Владислав Кулач Артем Габелок Алексей Хобленко
Андрей Писаренко
