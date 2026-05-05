Григорчук выгнал из Черноморца двух ключевых футболистов: «Могу сказать...»
«Моряки» не рассчитывают на Хобленко и Габелка
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук подтвердил инсайд Sport.ua, заявив, что Алексей Хобленко и Артем Габелок больше не тренируются с «моряками».
- Накануне появилась информация о том, что Габелок и Алексей Хобленко отстранены от работы с командой.
– Мы, наверное, сделаем так, чтобы эта информация была официальной от клуба. А сейчас могу сказать: да, действительно, клубом принято решение, что и Габелок и Хобленко не будут тренироваться с командой. И дальше с ними не будут продлены контракты, – сказал Григорчук.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает второе место турнирной таблицы, имея в своем активе 57 турнирных баллов после 26 сыгранных матчей.
