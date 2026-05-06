Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 мая 2026, 15:39 | Обновлено 06 мая 2026, 15:44
Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»

Александр Пищур высказался о Питере Крауче

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Украинский форвард Александр Пищур отреагировал на сравнение с известным английским бомбардиром Питером Краучем, рост которого более 2 метров.

«Мне не нравился этот футболист. Хотя он играл на высшем уровне футбола, но я не считаю, что я похож на него. Сказать, что я на кого-то похож, не могу. Хочу походить сам на себя. Хочу быть первым Александром Пищуром», – сказал форвард.

В этом сезоне в активе Пищура 35 матчей, пять голов и две результативные передачи за Дьер (Венгрия). Форвард сообщил, что перейдет в каталонскую «Жирону» уже в следующее летнее трансферное окно.

Олег Вахоцкий Источник: Суспільне | Новини
