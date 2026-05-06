Украинский форвард: «Мне никогда не нравился этот футболист»

Украинский форвард Александр Пищур отреагировал на сравнение с известным английским бомбардиром Питером Краучем, рост которого более 2 метров.

«Мне не нравился этот футболист. Хотя он играл на высшем уровне футбола, но я не считаю, что я похож на него. Сказать, что я на кого-то похож, не могу. Хочу походить сам на себя. Хочу быть первым Александром Пищуром», – сказал форвард.

В этом сезоне в активе Пищура 35 матчей, пять голов и две результативные передачи за Дьер (Венгрия). Форвард сообщил, что перейдет в каталонскую «Жирону» уже в следующее летнее трансферное окно.