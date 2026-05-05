Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной

Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур рассказал, почему ему не удалось перейти в «Жирону» прошлой зимой.

«Этот трансфер обсуждали еще зимой, но тогда не успели его оформить, поэтому перенесли на лето. Готовлюсь, как всегда, тренируюсь. У меня еще осталось две игры в «Дьёре», и у нас есть надежда стать чемпионами Венгрии в этом году», – сказал Пищур.

В этом сезоне в активе Пищура 35 матчей, пять голов и две результативные передачи.

Ранее Пищур сообщил, что перейдет в каталонскую «Жирону» уже в следующее летнее трансферное окно.