Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Испания
05 мая 2026, 19:08 |
1290
0

Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной

Пищур мог переехать в Испанию ещё прошлым летом

05 мая 2026, 19:08 |
1290
0
Жирона не успела оформить трансфер игрока украинской сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур рассказал, почему ему не удалось перейти в «Жирону» прошлой зимой.

«Этот трансфер обсуждали еще зимой, но тогда не успели его оформить, поэтому перенесли на лето. Готовлюсь, как всегда, тренируюсь. У меня еще осталось две игры в «Дьёре», и у нас есть надежда стать чемпионами Венгрии в этом году», – сказал Пищур.

В этом сезоне в активе Пищура 35 матчей, пять голов и две результативные передачи.

Ранее Пищур сообщил, что перейдет в каталонскую «Жирону» уже в следующее летнее трансферное окно.

По теме:
Буковина не будет продлевать контракт с бывшим капитаном
Европейский гранд нацелился на подписании брата Хвичи Кварацхелии
Стало известно, был ли заинтересован Шахтер в подписании Караваева
трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Дьер Ла Лига трансферы Ла Лиги Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
Хоккей | 05 мая 2026, 19:17 16
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию

Неожиданная победа в основное время

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 04 мая 2026, 20:12 20
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05.05.2026, 08:56
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Футбол | 05.05.2026, 19:13
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Защитник Баварии: «Матч против ПСЖ был таким, какого я никогда не видел»
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05.05.2026, 09:11
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
Волшебник без магии. Китайский снукерист впереди после 2-й сессии финала ЧМ
04.05.2026, 06:47 8
Снукер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 43
Футбол
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
05.05.2026, 13:13 15
Футбол
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
05.05.2026, 09:23 12
Снукер
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
Жребий WTA 1000 в Риме. Свитолина и Костюк ожидают. Кто попался украинкам?
04.05.2026, 12:05 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем