Украинский форвард станет игроком Жироны
Пищур подтвердил, что летом присоединится к каталонскому клубу
Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур сообщил, что летом перейдет в каталонскую «Жирону».
«Конечно, знаю, что летом буду переходить в «Жирону», поэтому, как всегда, стараюсь много тренироваться каждый день. Самая большая мечта, конечно, это топ-5 клубов в Европе», – сказал Пищур.
В этом сезоне в активе Пищура 33 матча, пять голов и две результативные передачи.
Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
