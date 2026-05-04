Украинский форвард станет игроком Жироны

Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур сообщил, что летом перейдет в каталонскую «Жирону».

«Конечно, знаю, что летом буду переходить в «Жирону», поэтому, как всегда, стараюсь много тренироваться каждый день. Самая большая мечта, конечно, это топ-5 клубов в Европе», – сказал Пищур.

В этом сезоне в активе Пищура 33 матча, пять голов и две результативные передачи.

Ранее нападающий «Дьёра» и молодежной сборной Александр Пищур предположил, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».