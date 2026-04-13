Украинец, желающий играть за Жирону, рассказал, почему сорвался трансфер

Нападающий «Дьера» и юношеской сборной Александр Пищур высказал предположение, почему прошлой зимой сорвался его трансфер в «Жирону».

– В системе «Жироны» уже выступают украинцы – Цыганков, Ванат, Крапивцов. Общался ли ты с кем-то из наших ребят, возможно, расспрашивал о жизни в Испании и специфике клуба?

– С Крапивцовым мы были вместе в сборной. Он много рассказывал об Испании, о футболе там, о быте. Но если говорить о каких-то конкретных деталях относительно клуба или возможного перехода — нет, таких разговоров у нас еще не было.

– «Дьер» в этом сезоне очень мощно выступает в чемпионате — борется за чемпионство. Могла ли борьба за высокие места и нежелание руководства менять состав в середине сезона стать причиной того, что тебя не отпустили зимой?

– Честно говоря, мне сложно ответить на этот вопрос. Если смотреть с позиции тренера или клуба — команда показывает результат, стоят определенные задачи на сезон и все работает. Поэтому, возможно, в этом тоже была логика. Но точной причины я не знаю. Я просто стараюсь работать так же, как и раньше. А как сложится дальше — посмотрим.

– Буквально за полгода твой статус изменился: от игрока «на перспективу» до футболиста, за которого европейские клубы готовы платить миллионы евро. Благодаря чему произошел такой резкий скачок в развитии?

– Я всегда говорю, что самое главное — это работа. С моими физическими данными мне нужно работать еще больше, чем другим, и постоянно совершенствоваться. Есть много аспектов, над которыми нужно расти: техника, тактика, физическая подготовка. Поэтому для меня есть только один путь – много работать каждый день.