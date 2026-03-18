  4. Футболист украинской сборной готов перейти в Жирону
18 марта 2026, 07:02
Футболист украинской сборной готов перейти в Жирону

Пищур готов сменить клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур сообщил, что летом вернётся к вопросу о переходе в «Жирону». Футболист выразил готовность перейти в испанский клуб.

«Думаю, что летом мы вернемся к вопросу перехода в «Жирону» и снова будем его обсуждать», – сказал футболист сборной Украины U-21.

Ожидается, что в случае перехода Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе «Жироны» и присоединится к Владиславу Крапивцову, Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

В этом сезоне Пищур провел за клуб 28 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

ФОТО. Звезда Боруссии Дортмунд может покинуть клуб из-за девушки
Украинизация продолжается. Fnatic подпишет еще одного украинца в состав CS2
Тоттенхэм ведет звезду дортмундской Боруссии. Он обойдется дороже €45 млн
трансферы Жирона Дьер чемпионат Венгрии по футболу трансферы Ла Лиги Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Футбол | 18 марта 2026, 00:00 11
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити
Лунин приложил усилия. Реал вновь сильнее Манчестер Сити

Винисиус поиздевался над командой Гвардиолы на ее поле

7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
Футбол | 17 марта 2026, 19:30 3
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты
7 миллионов. Известно, на каких условиях Йовичевич может возглавить Карпаты

Но до кардинальных перемен еще далеко

КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Бокс | 17.03.2026, 07:38
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
КРОУФОРД: «Он сейчас победит кого угодно, но драться с этим парнем не надо»
Названа оценка Лунина за игру против Ман Сити, в которой он не пропустил
Футбол | 18.03.2026, 07:10
Названа оценка Лунина за игру против Ман Сити, в которой он не пропустил
Названа оценка Лунина за игру против Ман Сити, в которой он не пропустил
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
Футбол | 17.03.2026, 07:44
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
В ЛНЗ отреагировали на решение Реброва перед Швецией: «Нужно уважать»
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины
Бенфика получила предложение о трансфере Трубина. Решение принято
Итоговая медальная таблица Паралимпиады. Украина заняла 7-е место
Элина СВИТОЛИНА: «Печально, он отброшен на много лет назад»
Довбик договорился о переходе в большой клуб. Случилось непредсказуемое
Йожеф Сабо обозвал футболиста Динамо пижоном
Луис Энрике принял решение. Забарный отправляется играть в Лондон
В состав Динамо вернулся форвард, который не выходил на поле четыре месяца
