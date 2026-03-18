Футболист украинской сборной готов перейти в Жирону

Украинский нападающий венгерского «Дьёра» Александр Пищур сообщил, что летом вернётся к вопросу о переходе в «Жирону». Футболист выразил готовность перейти в испанский клуб.

«Думаю, что летом мы вернемся к вопросу перехода в «Жирону» и снова будем его обсуждать», – сказал футболист сборной Украины U-21.

Ожидается, что в случае перехода Пищур-младший станет четвертым украинцем в составе «Жироны» и присоединится к Владиславу Крапивцову, Виктору Цыганкову и Владиславу Ванату.

В этом сезоне Пищур провел за клуб 28 матчей, забил пять голов и сделал одну голевую передачу.