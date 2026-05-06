  4. ВИДЕО. Шедевр пяткой. Гол Ярмоленко признан лучшим в апреле в УПЛ
06 мая 2026, 13:29 | Обновлено 06 мая 2026, 14:36
Капитан «Динамо» держит высокий уровень

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Легенда киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко одержал победу в номинации за лучший гол апреля Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Наибольшее количество голосов среди претендентов на звание получил эффектный гол Ярмоленко в историческом матче с «Кривбассом» в 25-м туре чемпионата Украины (6:5).

Лидер «сине-белых» за 12 минут на футбольном поле в игре против «Кривбасса» оформил дубль и стал автором безумного камбэка.

Главным конкурентом Андрея в номинации стал Артем Слесар из луганской «Зари», чей результативный удар уступил всего два голоса.

Компанию Ярмоленко в голосовании составил молодой талант «Динамо» Богдан Редушко – его гол в ворота «Зари» в 24-м туре УПЛ (3:1) также был среди номинантов.

Андрей Витренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
