Легенда Динамо: «Достать их уже не просто тяжело, а невозможно»
Владислав Ващук заявил, что донецкий Шахтер уже можно поздравить с «золотом»
Легенда киевского Динамо Владислав Ващук заявил, что донецкий «Шахтер» уже можно поздравить с «золотом» нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.
– Можно ли уже называть «Шахтер» чемпионом?
– Думаю, да. Осталось 4 тура. Понимаю, что математически нужно еще, но и ЛНЗ может недосчитаться очков. Поэтому я считаю, что добраться до «Шахтера» уже не просто тяжело, а невозможно, – сказал Ващук.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 63 очка после 26 сыгранных матчей.
