Легенда Динамо: «Достать их уже не просто тяжело, а невозможно»

Легенда киевского Динамо Владислав Ващук заявил, что донецкий «Шахтер» уже можно поздравить с «золотом» нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

– Можно ли уже называть «Шахтер» чемпионом?

– Думаю, да. Осталось 4 тура. Понимаю, что математически нужно еще, но и ЛНЗ может недосчитаться очков. Поэтому я считаю, что добраться до «Шахтера» уже не просто тяжело, а невозможно, – сказал Ващук.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги донецкий «Шахтер» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 63 очка после 26 сыгранных матчей.