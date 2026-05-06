В Шахтере не надеются на помощь Динамо: «Хотим сами это сделать»

Полузащитник донецкого Шахтера Егор Назарина заявил, что «горняки» не будут надеяться на помощь киевского Динамо в матче 27 тура против ЛНЗ.

– В следующем туре вам не обязательно побеждать. Чемпионами вас может сделать Динамо, если отнимет очки у ЛНЗ.

– Такая возможность существует, но мы хотим сами оформить чемпионство. В следующем туре нам нужно дома обыграть Полтаву, – сказал Егор.

Если киевское Динамо отберет очки у черкасского ЛНЗ, то официально «подарит» титул нынешнего сезона УПЛ донецкому Шахтеру. Матч ЛНЗ – Динамо запланировано на субботу, 9 мая. Шахтер сыграет с СК Полтава в воскресенье, 10 мая.