Если бы лидеры УПЛ играли лишь между собой: ЛНЗ – на вершине, фиаско Динамо

Стартовал финальный отрезок нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Командам осталось сыграть всего четыре тура, по итогам которых определятся чемпион Украины, участники еврокубков и команды, которые вылетят из УПЛ.

Донецкий Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу после победы над киевским Динамо (2:1) и очередной осечки черкасского ЛНЗ в матче против Карпат (0:0). В расположении «фиолетовых» уже признали, что не соревнуются за чемпионство, но намерены попасть в еврокубки. Финальную тройку сейчас замыкает житомирское Полесье – подопечные Руслана Ротаня минимально обыграли Металлист 1925 (1:0).

Турнирная таблица УПЛ по итогам 26 туров:

В топ-7 Украинской Премьер-лиги фактически без неожиданностей: извечные лидеры украинского футбола – Динамо и Шахтер, зимний чемпион – ЛНЗ, амбициозное житомирское Полесье, денежный Металлист 1925 и Колос с Кривбассом, хорошо себя зарекомендовавшие в нынешнем сезоне.

Как бы выглядела таблица УПЛ, если бы команды из топ-7 чемпионата играли только между собой:

Неожиданным лидером таблицы топ-7 является черкасский ЛНЗ – команду Виталия Пономарева не зря прозвали «грозой грандов». Особенно это касается успехов «фиолетовых» в первой части сезона. Клуб-сенсация нынешнего сезона УПЛ набрал 21 турнирный балл в матчах с прямыми конкурентами.

Второе место в таблице топ-7 занимает донецкий Шахтер с 17 баллами после 10 матчей. Подопечные Арды Турана одержали 4 победы, 5 ничьих и только однажды уступили (1:4 от ЛНЗ).

Тройку лидеров в этой таблице замыкает житомирское Полесье, которое за 12 матчей против представителей «топ-7» УПЛ смогло набрать 12 баллов (5 побед, 2 ничьи и 5 поражений)

На четвертой строчке таблицы топ-7 довольно неожиданно находится ковалевский Колос. Подопечным Руслана Костышина удалось одержать 4 победы, 4 раза сыграть вничью и 3 раза уступить. Команда из Ковалевки в этом сезоне смогла обыграть Полесье (1:0), ЛНЗ (1:0) и Динамо (2:1).

В таблице топ-7 достаточно хорошо видно, почему киевское Динамо провально выступает в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка, которых в первом круге тренировал Александр Шовковский, сумели выиграть лишь 4 матча против прямых конкурентов, потерпев 5 поражений.

На шестой строчке «таблицы лидеров» находится харьковский Металлист 1925, сумевший одержать лишь две победы над прямыми конкурентами, обыграв Колос (1:0) и киевское Динамо (1:0).

На дне таблицы «топ-7» мы видим криворожский Кривбасс, демонстрирующий веселый футбол с большим количеством забитых голов, но с прямыми конкурентами подопечные Патрика ван Леувена смогли набрать лишь 7 баллов – в их активе одна победа (2:0 над Металлистом 1925).

До завершения чемпионата нас ожидают еще несколько матчей между представителями топ-7 УПЛ:

🔥 27 тур УПЛ. ЛНЗ (Черкассы) – Динамо (Киев)

🔥 28 тур УПЛ. Динамо (Киев) – Колос (Ковалевка)

🔥 29 тур УПЛ. Кривбасс (Кривой Рог) – Шахтер (Донецк)

🔥 30 тур УПЛ. Шахтер (Донецк) – Колос (Ковалевка)