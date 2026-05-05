Если бы лидеры УПЛ играли лишь между собой: ЛНЗ – на вершине, фиаско Динамо
Интересные расклады перед финальным отрезком сезона УПЛ
Стартовал финальный отрезок нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Командам осталось сыграть всего четыре тура, по итогам которых определятся чемпион Украины, участники еврокубков и команды, которые вылетят из УПЛ.
Донецкий Шахтер уверенно возглавляет турнирную таблицу после победы над киевским Динамо (2:1) и очередной осечки черкасского ЛНЗ в матче против Карпат (0:0). В расположении «фиолетовых» уже признали, что не соревнуются за чемпионство, но намерены попасть в еврокубки. Финальную тройку сейчас замыкает житомирское Полесье – подопечные Руслана Ротаня минимально обыграли Металлист 1925 (1:0).
Турнирная таблица УПЛ по итогам 26 туров:
В топ-7 Украинской Премьер-лиги фактически без неожиданностей: извечные лидеры украинского футбола – Динамо и Шахтер, зимний чемпион – ЛНЗ, амбициозное житомирское Полесье, денежный Металлист 1925 и Колос с Кривбассом, хорошо себя зарекомендовавшие в нынешнем сезоне.
Как бы выглядела таблица УПЛ, если бы команды из топ-7 чемпионата играли только между собой:
Неожиданным лидером таблицы топ-7 является черкасский ЛНЗ – команду Виталия Пономарева не зря прозвали «грозой грандов». Особенно это касается успехов «фиолетовых» в первой части сезона. Клуб-сенсация нынешнего сезона УПЛ набрал 21 турнирный балл в матчах с прямыми конкурентами.
Второе место в таблице топ-7 занимает донецкий Шахтер с 17 баллами после 10 матчей. Подопечные Арды Турана одержали 4 победы, 5 ничьих и только однажды уступили (1:4 от ЛНЗ).
Тройку лидеров в этой таблице замыкает житомирское Полесье, которое за 12 матчей против представителей «топ-7» УПЛ смогло набрать 12 баллов (5 побед, 2 ничьи и 5 поражений)
На четвертой строчке таблицы топ-7 довольно неожиданно находится ковалевский Колос. Подопечным Руслана Костышина удалось одержать 4 победы, 4 раза сыграть вничью и 3 раза уступить. Команда из Ковалевки в этом сезоне смогла обыграть Полесье (1:0), ЛНЗ (1:0) и Динамо (2:1).
В таблице топ-7 достаточно хорошо видно, почему киевское Динамо провально выступает в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги. Подопечные Игоря Костюка, которых в первом круге тренировал Александр Шовковский, сумели выиграть лишь 4 матча против прямых конкурентов, потерпев 5 поражений.
На шестой строчке «таблицы лидеров» находится харьковский Металлист 1925, сумевший одержать лишь две победы над прямыми конкурентами, обыграв Колос (1:0) и киевское Динамо (1:0).
На дне таблицы «топ-7» мы видим криворожский Кривбасс, демонстрирующий веселый футбол с большим количеством забитых голов, но с прямыми конкурентами подопечные Патрика ван Леувена смогли набрать лишь 7 баллов – в их активе одна победа (2:0 над Металлистом 1925).
До завершения чемпионата нас ожидают еще несколько матчей между представителями топ-7 УПЛ:
🔥 27 тур УПЛ. ЛНЗ (Черкассы) – Динамо (Киев)
🔥 28 тур УПЛ. Динамо (Киев) – Колос (Ковалевка)
🔥 29 тур УПЛ. Кривбасс (Кривой Рог) – Шахтер (Донецк)
🔥 30 тур УПЛ. Шахтер (Донецк) – Колос (Ковалевка)
цеж динамо прийдеться з різними поліссями, металістами вже мовчу за Шахтар, грати не 2, а 4 рази, кількість поразок збільшиться в рази.