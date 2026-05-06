120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд

Антуан Гризманн сыграл 120-й поединок в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном выездном матче полуфинала турнира сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.

120 матчей француз сыграл, выступая за Реал Сосьедад, Барселону и Атлетико. Но в коллекции Гризманна так и нет выигранного трофея турнира.

Лишь два игрока в истории Лиги чемпионов сыграли большее количество матчей, при этом также ни разу не выиграв кубок: Джанлуиджи Буффон и Златан Ибрагимович (по 124).

Интересным фактом также является то, что в топ-10 данного рейтинга входят еще два игрока мадридского Атлетико: Коке (118) и Ян Облак (106).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов без выигрыша трофея

124 – Джанлуиджи Буффон (3)

124 – Златан Ибрагимович (7)

120 – Антуан Гризманн (3)

118 – Коке (1)

106 – Ян Облак (2)

104 – Сеск Фабрегас (3)

103 – Фернандиньо (2)

102 – Николас Отаменди (3)

98 – Килиан Мбаппе (3)

93 – Михаэль Баллак (4)

В скобках – количество клубов, за которые футболист играл в турнире