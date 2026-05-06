Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд
Лига чемпионов
06 мая 2026, 11:22 |
116
0

120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд

В топ-10 футболистов по этому показателю вошли сразу три игрока мадридского Атлетико

06 мая 2026, 11:22 |
116
0
120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Антуан Гризманн сыграл 120-й поединок в Лиге чемпионов.

Произошло это в ответном выездном матче полуфинала турнира сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.

120 матчей француз сыграл, выступая за Реал Сосьедад, Барселону и Атлетико. Но в коллекции Гризманна так и нет выигранного трофея турнира.

Лишь два игрока в истории Лиги чемпионов сыграли большее количество матчей, при этом также ни разу не выиграв кубок: Джанлуиджи Буффон и Златан Ибрагимович (по 124).

Интересным фактом также является то, что в топ-10 данного рейтинга входят еще два игрока мадридского Атлетико: Коке (118) и Ян Облак (106).

Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов без выигрыша трофея

  • 124 – Джанлуиджи Буффон (3)
  • 124 – Златан Ибрагимович (7)
  • 120 – Антуан Гризманн (3)
  • 118 – Коке (1)
  • 106 – Ян Облак (2)
  • 104 – Сеск Фабрегас (3)
  • 103 – Фернандиньо (2)
  • 102 – Николас Отаменди (3)
  • 98 – Килиан Мбаппе (3)
  • 93 – Михаэль Баллак (4)

В скобках – количество клубов, за которые футболист играл в турнире

По теме:
Лидер Арсенала выступил с заявлением после матча против Атлетико в ЛЧ
Четвертьфинал, полуфинал, финал. Арсенал прогрессирует в трех сезонах ЛЧ
Звезду Баварии обвиняют в высокомерии и равнодушии. Но ему плевать
статистика Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Атлетико Мадрид Антуан Гризманн Джанлуиджи Буффон Златан Ибрагимович
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ
Футбол | 06 мая 2026, 09:31 0
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ

Матеу Лаос разритковал действия Даниэля Зиберта

В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
Футбол | 06 мая 2026, 08:11 8
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований
В УАФ отказались от иностранного тренера из-за его требований

Команду мог возглавить Йовичевич

Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Футбол | 05.05.2026, 14:41
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Последний финал ЛЧ для Арсенала. В большом футболе осталось только пятеро
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Футбол | 06.05.2026, 05:55
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Известно, кто убедил Шевченко назначить Мальдеру тренером сборной Украины
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Футбол | 06.05.2026, 07:11
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Шахтер хочет купить украинца из Европы за большие деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 44
Теннис
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 12
Футбол
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
Украина может получить два слота в Лиге чемпионов. Что для этого нужно?
04.05.2026, 20:59 1
Футзал
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче обыграла Францию
05.05.2026, 19:17 67
Хоккей
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
Объявлены цены на билеты на бой Усик – Верховен
05.05.2026, 00:32
Бокс
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 3
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем