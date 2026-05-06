120 матчей в ЛЧ без выигранного трофея. Гризманн почти повторил антирекорд
В топ-10 футболистов по этому показателю вошли сразу три игрока мадридского Атлетико
Антуан Гризманн сыграл 120-й поединок в Лиге чемпионов.
Произошло это в ответном выездном матче полуфинала турнира сезона 2025/26 против лондонского Арсенала.
120 матчей француз сыграл, выступая за Реал Сосьедад, Барселону и Атлетико. Но в коллекции Гризманна так и нет выигранного трофея турнира.
Лишь два игрока в истории Лиги чемпионов сыграли большее количество матчей, при этом также ни разу не выиграв кубок: Джанлуиджи Буффон и Златан Ибрагимович (по 124).
Интересным фактом также является то, что в топ-10 данного рейтинга входят еще два игрока мадридского Атлетико: Коке (118) и Ян Облак (106).
Игроки с наибольшим количеством сыгранных матчей в Лиге чемпионов без выигрыша трофея
- 124 – Джанлуиджи Буффон (3)
- 124 – Златан Ибрагимович (7)
- 120 – Антуан Гризманн (3)
- 118 – Коке (1)
- 106 – Ян Облак (2)
- 104 – Сеск Фабрегас (3)
- 103 – Фернандиньо (2)
- 102 – Николас Отаменди (3)
- 98 – Килиан Мбаппе (3)
- 93 – Михаэль Баллак (4)
В скобках – количество клубов, за которые футболист играл в турнире
Joueurs ayant disputé le plus de matchs en Ligue des Champions sans avoir remporté la compétition :— Stats Foot (@Statsdufoot) May 5, 2026
124- Gianluigi Buffon
124- Zlatan Ibrahimovic
120- ANTOINE GRIEZMANN
118- Koke
106- Jan Oblak
104- Cesc Fabregas
103- Fernandinho
102- Nicolas Otamendi
98- Kylian Mbappé #ARSATL
