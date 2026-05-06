  Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ
06 мая 2026, 09:31 | Обновлено 06 мая 2026, 09:39
Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ

Матеу Лаос разритковал действия Даниэля Зиберта

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший арбитр ФИФА Матеу Лаос раскритиковал действия Даниэля Зиберта и его судейской бригады в полуфинальном матче между Арсеналом и Атлетико (1:0).

«Уровень нарушений, которые он фиксировал, нехватка контроля [игры]… Это не достойно главного турнира в мире. Такой подход к проведению игры сопровождался многочисленными спорами и был крайне неэффективным с точки зрения времени и организации», – сказал Лаос.

Лондонский Арсенал квалифицировался в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары Бавария – ПСЖ. Подопечные Энрике и Компани встретятся сегодня, 6 мая. Первый матч завершился победой ПСЖ (5:4).

Олег Вахоцкий Источник: Marca
