Бывший арбитр ФИФА раскритиковал судью матча Арсенал – Атлетико в ЛЧ

Бывший арбитр ФИФА Матеу Лаос раскритиковал действия Даниэля Зиберта и его судейской бригады в полуфинальном матче между Арсеналом и Атлетико (1:0).

«Уровень нарушений, которые он фиксировал, нехватка контроля [игры]… Это не достойно главного турнира в мире. Такой подход к проведению игры сопровождался многочисленными спорами и был крайне неэффективным с точки зрения времени и организации», – сказал Лаос.

Лондонский Арсенал квалифицировался в финал Лиги чемпионов, где сыграет против победителя пары Бавария – ПСЖ. Подопечные Энрике и Компани встретятся сегодня, 6 мая. Первый матч завершился победой ПСЖ (5:4).