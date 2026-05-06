Диего СИМЕОНЕ: «Решение арбитра? Я не хочу этого делать»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от лондонского «Арсенала» (0:1, 1:2 по сумме двух матчей) в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов:

«Ну, если нас выбили из турнира, то это потому, что наши соперники заслужили проход дальше: они реализовали свой главный шанс в первом тайме и заслужили это. Я чувствую себя спокойно, у меня душа уравновешена.

Мы не были достаточно хладнокровны в тех ситуациях, которые у нас возникали. Во втором тайме мы улучшили игру. Были моменты, которые могли сложиться в нашу пользу, но этого не произошло. Мы отдали все силы, и теперь должны смириться с тем, где мы оказались. Благодаря нашим болельщикам и игрокам я горжусь тем, где мы сейчас находимся. Я говорил, что мы хотим бороться, и мы это сделали. К сожалению, мы ничего не выиграли, но мы дошли до этапов, до которых трудно добраться.

Что касается решений арбитра... Я не буду в это углубляться. Мы все знаем, что это был фол. Мы все считали, что арбитр принял правильное решение. Я не буду в это вмешиваться, потому что не хочу оправдываться».