Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника

Французский ПСЖ решил усилить линию полузащиты и оформить трансфер российского футболиста Алексея Батракова, который в нынешнем сезоне защищает цвета российского «Локомотива»:

Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш намерен посетить российскую столицу, чтобы провести переговоры о переходе 20-летнего полузащитника.

Визит состоится после завершения выступлений ПСЖ в Лиге чемпионов, где подопечные Луиса Энрике сыграют в полуфинале против немецкой «Баварии». В первой игре мюнхенский клуб уступил со счетом 4:5.

Батраков провел 35 матчей в составе московской команды, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Трансферная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

В составе ПСЖ выступают российский голкипер Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.