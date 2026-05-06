Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
Парижский клуб оформит трансфер Алексея Батракова, который играет за московский клуб
Французский ПСЖ решил усилить линию полузащиты и оформить трансфер российского футболиста Алексея Батракова, который в нынешнем сезоне защищает цвета российского «Локомотива»:
Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш намерен посетить российскую столицу, чтобы провести переговоры о переходе 20-летнего полузащитника.
Визит состоится после завершения выступлений ПСЖ в Лиге чемпионов, где подопечные Луиса Энрике сыграют в полуфинале против немецкой «Баварии». В первой игре мюнхенский клуб уступил со счетом 4:5.
Батраков провел 35 матчей в составе московской команды, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Трансферная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.
В составе ПСЖ выступают российский голкипер Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.
🚨 Luis Campos 🇵🇹 ira à Moscou pour poursuivre les pourparlers concernant Aleksey Bratrakov 🇷🇺, lorsque la campagne de LDC du PSG sera terminée.— MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) May 5, 2026
Un transfert vers Paris est envisagé. ☀️
Il n’y aura plus de scouts envoyés pour superviser les matchs du Lokomotiv Moscou, le club… https://t.co/MZdC3T6T66 pic.twitter.com/lIpYyEqqBa
