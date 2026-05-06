  4. Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника
06 мая 2026, 09:57
Новости для Забарного. ПСЖ решил подписать российского полузащитника

Парижский клуб оформит трансфер Алексея Батракова, который играет за московский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК ПСЖ

Французский ПСЖ решил усилить линию полузащиты и оформить трансфер российского футболиста Алексея Батракова, который в нынешнем сезоне защищает цвета российского «Локомотива»:

Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш намерен посетить российскую столицу, чтобы провести переговоры о переходе 20-летнего полузащитника.

Визит состоится после завершения выступлений ПСЖ в Лиге чемпионов, где подопечные Луиса Энрике сыграют в полуфинале против немецкой «Баварии». В первой игре мюнхенский клуб уступил со счетом 4:5.

Батраков провел 35 матчей в составе московской команды, в которых забил 17 голов и отдал 12 ассистов. Трансферная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

В составе ПСЖ выступают российский голкипер Матвей Сафонов и защитник сборной Украины Илья Забарный.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Аби зняти це клеймо Іллі треба просити про трансфер з клубу. Це як навмисно той абдула ПСЖешний робить, типу немає у світі потрібних півзахизників, що треба у ізгоїв з країни 404 купляти. Це навмисно так робить власник ПСЖ!
Знов зрада? Вони нас чморять!
Забарний поставить керівництву ПСЖ ультиматум і наложить бан на цей трансфер!!!!!!
