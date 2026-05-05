Известный европейский клуб намерен переманить Слота у Ливерпуля

Технический директор «Аякса» Йорди Кройф рассказал, что амстердамский клуб заинтересован в тренере «Ливерпуля» Арне Слоте. Оскар Гарсия по-прежнему возглавляет «Аякс», но 53-летний испанец покинет клуб по окончании сезона и не отработает свой контракт до 2027 года. Гарсия был назначен лишь в начале марта, после того как Джон Хейтинга (июль 2025 – ноябрь 2025) и Фред Грим (ноябрь 2025 – март 2026) недолго и неубедительно руководили командой. Оба были вынуждены уйти из-за плохих результатов.

До конца сезона Эредивизи осталось два тура, «Аякс» занимает четвертое место и рискует не попасть в Лигу чемпионов, отставая от второго места на шесть очков и может надеяться только на дикое везение.

Слот, который когда-то добился успеха с заклятым соперником «Аякса», «Фейеноордом», имеет контракт с «Ливерпулем» до 2027 года. После сильного дебютного сезона, в котором он помог «красным» легко завоевать титул чемпиона Англии, этот сезон стал для него непростым. Отставая от лидера «Арсенала» на 18 очков, «Ливерпуль» занимает четвертое место. Бывший полузащитник Хаби Алонсо часто упоминается как потенциальная замена нидерландцу.