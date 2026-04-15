  4. Слот недоволен Ливерпулем: «Они все уходят свободными агентами»
15 апреля 2026, 19:10 | Обновлено 15 апреля 2026, 19:29
Слот недоволен Ливерпулем: «Они все уходят свободными агентами»

Тренер считает, что игроков нужно продавать

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Наставник Ливерпуля Арне Слот отметил, что клуб часто теряет ведущих игроков свободными агентами и не зарабатывает на трансферах, которые нужны, чтобы покупать новых футболистов.

«Летом мы потеряем свободными агентами Мохамеда Салаха и Эндрю Робертсона. Год назад потеряли свободным агентом Трента. А клубу нужно продавать, чтобы покупать новых игроков».

«Для нас летом будет большой вызов», – сказал Слот.

Ранее стало известно, что легенда Красных Мохамед Салах решил покинуть команду по итогам сезона.

Вместе с ним уйдет многолетний основной защитник Эндрю Робертсон.

Иван Зинченко Источник: Sky Sports
