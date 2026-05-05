Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший главный тренер Барселоны может возглавить Челси в новом сезоне
Англия
05 мая 2026, 16:37 |
756
0

Бывший главный тренер Барселоны может возглавить Челси в новом сезоне

Лондонский клуб заинтересован в услугах Хави, который с июня 2024 года находится без работы

05 мая 2026, 16:37 |
756
0
Бывший главный тренер Барселоны может возглавить Челси в новом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Хави, который с июня 2024 года находится без работы, может возглавить клуб Английской Премьер-лиги в новом сезоне.

По информации источника, 46-летний специалист является главным кандидатом на должность наставника лондонского «Челси», который ранее уволил Лиама Росеньора.

Среди других вариантов рассматриваются кандидатуры экс-тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, наставника португальского «Порту» Франческо Фариоли и Сеска Фабрегаса, который работает с итальянским «Комо».

Хави в течении своей карьеры возглавлял «Аль-Садд» из чемпионата Катара и работал во главе «Барселоны», с которой провел 143 матча – 91 победа, 23 ничьи и 29 поражений.

«Челси» набрал 48 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский клуб потерпел шесть поражений подряд в чемпионате, а последняя победа была одержана 4 марта над «Астон Виллой» (4:1).

По теме:
Миколенко и Эвертон определились, где продолжит карьеру украинский защитник
Большой контракт. Манчестер Сити договорился с ключевым игроком
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Хави Лиам Росеньор Франческо Фариоли Сеск Фабрегас Хаби Алонсо назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник: The Independent
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 27
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Футбол | 05 мая 2026, 13:13 14
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры

«Аль-Вахда» планирует в мае объявить о сотрудничестве с бывшим тренером «сине-желтых»

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05.05.2026, 07:06
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
«Он нравится Моуринью». Зубков летом может перейти в Бенфику
Футбол | 05.05.2026, 16:25
«Он нравится Моуринью». Зубков летом может перейти в Бенфику
«Он нравится Моуринью». Зубков летом может перейти в Бенфику
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Футбол | 05.05.2026, 13:57
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Шахтер оформит еще два трансфера и нашел замену игроку сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
05.05.2026, 11:49 35
Теннис
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
Снигур с разгромом вышла в финал квалификации турнира WTA 1000 в Риме
04.05.2026, 14:03 22
Теннис
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
04.05.2026, 10:05 9
Футбол
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
Мудрик принял решение после четырехлетней дисквалификации
04.05.2026, 08:02 1
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
ЧМ по хоккею. Сборная Украины выиграла первый матч на турнире
03.05.2026, 19:31 27
Хоккей
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
Мирон Маркевич дал комментарий после поединка Динамо – Шахтер
03.05.2026, 21:20 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем