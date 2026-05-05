Бывший главный тренер Барселоны может возглавить Челси в новом сезоне
Лондонский клуб заинтересован в услугах Хави, который с июня 2024 года находится без работы
Бывший главный тренер испанской «Барселоны» Хави, который с июня 2024 года находится без работы, может возглавить клуб Английской Премьер-лиги в новом сезоне.
По информации источника, 46-летний специалист является главным кандидатом на должность наставника лондонского «Челси», который ранее уволил Лиама Росеньора.
Среди других вариантов рассматриваются кандидатуры экс-тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо, наставника португальского «Порту» Франческо Фариоли и Сеска Фабрегаса, который работает с итальянским «Комо».
Хави в течении своей карьеры возглавлял «Аль-Садд» из чемпионата Катара и работал во главе «Барселоны», с которой провел 143 матча – 91 победа, 23 ничьи и 29 поражений.
«Челси» набрал 48 баллов и разместился на девятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский клуб потерпел шесть поражений подряд в чемпионате, а последняя победа была одержана 4 марта над «Астон Виллой» (4:1).
