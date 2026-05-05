Миколенко и Эвертон вошли в историю Премьер-лиги из-за последних матчей
«Ириски» опять пропустили гол на 90+ минуте, изменивший результат игры
В понедельник, 4 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды не сумели определить сильнейшего – 3:3.
«Ириски», где играет украинец Виталий Миколенко, стали первой командой в истории элитного дивизиона, которая пропускала голы на 90+ минуте, которые изменили результат игры в трех поединках подряд.
В 33-м туре «Эвертон» в домашней игре против «Ливерпуля» пропустил результативный удар на 90+10 минуте, благодаря которому «мерсисайдцы» вырвали победу со счетом 2:1.
В следующем противостоянии – в выездном матче против «Вест Хэма» команда Дэвида Мойеса пропустила гол на 90+2 минуте и снова потеряла ничью, уступив 1:2.
В 35-м туре команда Виталия Миколенко дома пропустила гол от «Манчестер Сити» на 90+7 минуте, потеряв победу над одним из главных претендентов на титул чемпиона.
3 - Everton are the first team in Premier League history to concede a result-altering goal in the 90th minute or later in three consecutive matches. Fudged. pic.twitter.com/WQ0zWyOk1W— OptaJoe (@OptaJoe) May 5, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
