  4. Миколенко и Эвертон вошли в историю Премьер-лиги из-за последних матчей
05 мая 2026, 13:41
Миколенко и Эвертон вошли в историю Премьер-лиги из-за последних матчей

«Ириски» опять пропустили гол на 90+ минуте, изменивший результат игры

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 4 мая, состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Эвертон» и «Манчестер Сити». Команды не сумели определить сильнейшего – 3:3.

«Ириски», где играет украинец Виталий Миколенко, стали первой командой в истории элитного дивизиона, которая пропускала голы на 90+ минуте, которые изменили результат игры в трех поединках подряд.

В 33-м туре «Эвертон» в домашней игре против «Ливерпуля» пропустил результативный удар на 90+10 минуте, благодаря которому «мерсисайдцы» вырвали победу со счетом 2:1.

В следующем противостоянии – в выездном матче против «Вест Хэма» команда Дэвида Мойеса пропустила гол на 90+2 минуте и снова потеряла ничью, уступив 1:2.

В 35-м туре команда Виталия Миколенко дома пропустила гол от «Манчестер Сити» на 90+7 минуте, потеряв победу над одним из главных претендентов на титул чемпиона.

Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Не ввійшли, а вляпались...
