Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Сборная УКРАИНЫ
05 мая 2026, 13:13 |
5580
11

Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры

«Аль-Вахда» планирует в мае объявить о сотрудничестве с бывшим тренером «сине-желтых»

05 мая 2026, 13:13 |
5580
11 Comments
Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По информации источника, окружение 51-летнего специалиста ведет переговоры о сотрудничестве с двумя клубами, одним из которых является «Аль-Вахда».

Существует высокая вероятность, что Ребров возглавит команду, которая в нынешнем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Официально о сотрудничестве с украинским тренером «Аль-Вахда» планирует объявить в середине мая, когда будут сыграны последние матчи кампании 2025/26.

Ребров хорошо знаком с местным чемпионатом, так как работал во главе «Аль-Айна» с июня 2021-го по июнь 2023 года.

В апреле специалист покинул должность главного тренера сборной Украины из-за неудовлетворительных результатов и поражения в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.

По теме:
Перес нашел идеального тренера для Реала. Известны детали встречи
Журналист о допинге Мудрика: «На нем хотели заработать деньги»
ОФИЦИАЛЬНО. Атлетик Бильбао нашел нового тренера
сборная Украины по футболу Сергей Ребров чемпионат ОАЭ по футболу Аль-Вахда Абу-Даби назначение тренера отставка
Николай Тытюк Источник
Оцените материал
(60)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Футбол | 05 мая 2026, 09:11 2
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом

Пресс-служба ФК IGNIS опубликовала интересное видео

Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Футбол | 05 мая 2026, 07:06 4
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко
Козловский подколол Маркевича после неожиданного решения Шевченко

Святослав продолжает «подрывать» социальные сети

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»
Футбол | 05.05.2026, 13:02
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Они до конца будут бороться за медали УПЛ»
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Футбол | 05.05.2026, 08:00
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Максим ВОРОНОВ: «У Марлоса и Фернандиньо искренняя любовь к Украине»
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Футбол | 05.05.2026, 07:08
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Шахтер после победы над Динамо решил купить дорогого футболиста
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
А у нього ж там наче є якесь місце (посада) в УАФ. То як він свою дупу буде тримати на двох стільцях? Не порве її ненароком від надвантаження?
Ответить
+1
Збірна України це прикре непорозуміння між потужними етапами карʼєри пана Хамлова в різноманітних Аль-Насралах 💪🏻
Ответить
+1
А з чого такий сарказм до продовження кар'єри Реброва? Він не є якимось топовим тренером, щоби за ним реали та барси в черзі стояли. 
Не вийшло у нього нічого з збірною, та навіть якби і щось і вийшло всеодно не всі були би задоволені.
Ответить
0
Ото надо было и не приходить позориться в сборную из своих аль-залупялей всяких 
Ответить
0
Хватит писать про этого клоуна, все хотят его забыть!!!
Ответить
0
зарплата мінімум 2 млн
Ответить
0
А слабо в другу лігу Іспанії чи Італії?
Ответить
0
Так у него же есть работа. Он чиновник в уаф. 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Що, Сірожа, гаманець спустошився ?   
Ответить
-1
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
03.05.2026, 19:57
Снукер
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
03.05.2026, 09:27 8
Футбол
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
Предложение сделано. Суркис связался с тренером украинского клуба
04.05.2026, 16:58 5
Футбол
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
04.05.2026, 23:59 19
Футбол
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
Игорь СУРКИС: «Я сказал, что продам его за 30 млн. Он для меня как сын»
04.05.2026, 08:12 17
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Формула-1 изменила время старта Гран-при Майами
03.05.2026, 11:20
Авто/мото
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем