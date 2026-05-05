Ребров нашел работу после увольнения со сборной Украины. Идут переговоры

Бывший главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По информации источника, окружение 51-летнего специалиста ведет переговоры о сотрудничестве с двумя клубами, одним из которых является «Аль-Вахда».

Существует высокая вероятность, что Ребров возглавит команду, которая в нынешнем сезоне занимает пятое место в турнирной таблице элитного дивизиона.

Официально о сотрудничестве с украинским тренером «Аль-Вахда» планирует объявить в середине мая, когда будут сыграны последние матчи кампании 2025/26.

Ребров хорошо знаком с местным чемпионатом, так как работал во главе «Аль-Айна» с июня 2021-го по июнь 2023 года.

В апреле специалист покинул должность главного тренера сборной Украины из-за неудовлетворительных результатов и поражения в полуфинале плей-офф квалификации ЧМ-2026.