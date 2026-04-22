Ребров отреагировал на уход с должности главного тренера сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с должности наставника национальной команды:

«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную всегда поддерживали.

Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду признателен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – заявил Сергей Станиславович.

Ребров продолжит быть частью команды Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Ребров возглавлял «сине-желтую» команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.