Ребров отреагировал на уход с должности главного тренера сборной Украины
Наставник национальной команды и УАФ договорились о прекращении сотрудничества
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с должности наставника национальной команды:
«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную всегда поддерживали.
Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду признателен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – заявил Сергей Станиславович.
Ребров продолжит быть частью команды Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.
Ребров возглавлял «сине-желтую» команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В клубе рассчитывают выйти в основной этап ЛЧ
В ситуации с Бусько имела место цепочка ошибок
тому якщо в тебе позитивні емоції від роботи в збірнй. то у вболівальників ні.