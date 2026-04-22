  4. Ребров отреагировал на уход с должности главного тренера сборной Украины
22 апреля 2026, 11:11 | Обновлено 22 апреля 2026, 11:15
3254
4

Ребров отреагировал на уход с должности главного тренера сборной Украины

Наставник национальной команды и УАФ договорились о прекращении сотрудничества

22 апреля 2026, 11:11 | Обновлено 22 апреля 2026, 11:15
3254
4 Comments
Ребров отреагировал на уход с должности главного тренера сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал решение УАФ о прекращении сотрудничества и уходе с должности наставника национальной команды:

«Я благодарен всей команде и болельщикам за тот этап, который мы прошли. Это был сложный путь с победами и поражениями, но украинцы сборную всегда поддерживали.

Это моменты единства, которые я не забуду и за которые всегда буду признателен. Также благодарю УАФ за постоянное содействие, поддержку и совместную работу», – заявил Сергей Станиславович.

Ребров продолжит быть частью команды Украинской ассоциации футбола, где будет выполнять роль вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Ребров возглавлял «сине-желтую» команду с июня 2023 года и провел 34 матча во главе сборной – одержал 16 побед, восемь раз сыграл вничью и потерпел десять поражений.

Николай Тытюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Ну Шева не міг залишити свого друга без роботи. Віце президент УАФ заробляє 30 тисяч доларів на місяць. Причому ні за що. Це сама що називається "не пильна" робота, що не вимагає ніяких знань і жодних зусиль. 
та підтримували збірну, а не мурло в кєпці...
тому якщо в тебе позитивні емоції від роботи в збірнй. то у вболівальників ні.
Фууууух! Потужно. Сьогодні в країні свято 🥳 
Навіть 2 останні зарплати не отримав
