Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Трансфер в «Трабзонспор» поддержали Арсений Батагов, Александр Зубков и Калеб Экубан
Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский покинет Серию А после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание Taka Gazetesi.
Трансфер опытного 33-летнего футболиста оформит турецкий «Трабзонспор» – о переходе ранее сообщил и президент «бордово-синих» Эртугрул Доган.
По информации источника, ключевую роль при выборе нового клуба сыграли два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Арсений Батагов, которые защищают цвета турецкой команды.
При этом Малиновский советовался с одноклубником Калебом Экубаном, который в августе 2021 года перебрался в «Дженоа» как раз из «Трабзонспора» и сохранил позитивные впечатления о своем бывшем клубе.
В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт с «грифонами» истекает в июне 2026 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
