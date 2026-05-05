Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26
Италия
05 мая 2026, 16:16 |
Малиновского убедили покинуть Дженоа после завершения сезона 2025/26

Трансфер в «Трабзонспор» поддержали Арсений Батагов, Александр Зубков и Калеб Экубан

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник итальянского «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский покинет Серию А после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщило издание Taka Gazetesi.

Трансфер опытного 33-летнего футболиста оформит турецкий «Трабзонспор» – о переходе ранее сообщил и президент «бордово-синих» Эртугрул Доган.

По информации источника, ключевую роль при выборе нового клуба сыграли два футболиста сборной Украины – Александр Зубков и Арсений Батагов, которые защищают цвета турецкой команды.

При этом Малиновский советовался с одноклубником Калебом Экубаном, который в августе 2021 года перебрался в «Дженоа» как раз из «Трабзонспора» и сохранил позитивные впечатления о своем бывшем клубе.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Контракт с «грифонами» истекает в июне 2026 года.

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Арсений Батагов Александр Зубков Дженоа Руслан Малиновский Калеб Экубан трансферы трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Taka Gazetesi
