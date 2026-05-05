Роман ЯРЕМЧУК: «Большая гордость – представлять Лион»
Украинский форвард поздравил команду с победой
Украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук в социальной сети Instagram поздравил партнеров с непростой победой над «Ренном» в 32-м туре французской Лиги 1 (4:2).
Роман вышел в стартовом составе на поединок и сыграл немаловажную роль: форвард начал камбэк команды на 37-й минуте.
«Очень рад быть среди этих ребят и приносить пользу такому большому клубу.
Это большая гордость – представлять «Лион» и быть частью этой команды.
Очень важная и значимая победа – молодцы, ребята», – написал Роман.
На счету Яремчука в составе «Лиона» 12 сыгранных матчей, пять голов и один ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер похвалил Траоре
«Горняки» вновь заинтересовались Габриэлем Меком