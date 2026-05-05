Роман ЯРЕМЧУК: «Большая гордость – представлять Лион»

Украинский форвард «Лиона» Роман Яремчук в социальной сети Instagram поздравил партнеров с непростой победой над «Ренном» в 32-м туре французской Лиги 1 (4:2).

Роман вышел в стартовом составе на поединок и сыграл немаловажную роль: форвард начал камбэк команды на 37-й минуте.

«Очень рад быть среди этих ребят и приносить пользу такому большому клубу.

Это большая гордость – представлять «Лион» и быть частью этой команды.

Очень важная и значимая победа – молодцы, ребята», – написал Роман.

На счету Яремчука в составе «Лиона» 12 сыгранных матчей, пять голов и один ассист.