  4. ВИДЕО. Паулу Фонсека высказался об игре Романа Яремчука после гола Ренну
04 мая 2026, 15:48 | Обновлено 04 мая 2026, 15:54
Украинский нападающий поразил ворота «Ренна»

Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека и Роман Яремчук

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука после того, как форвард поразил ворота «Ренна» в победном для «ткачей» матче (4:2).

На 37-й минуте встречи украинский футболист замкнул подачу Толиссо, тем самым сравняв счет на табло – 1:1.

Роман Яремчук выступает за «Лион» на правах аренды с зимы 2026 года, за это время он сыграл 12 матчей, за которые успел отличиться пятью мячами и одним ассистом.

ВИДЕО. Паулу Фонсека высказался об игре Романа Яремчука

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Роман Яремчук Паулу Фонсека Лион Ренн
