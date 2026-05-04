ВИДЕО. Паулу Фонсека высказался об игре Романа Яремчука после гола Ренну
Украинский нападающий поразил ворота «Ренна»
Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал игру украинского нападающего Романа Яремчука после того, как форвард поразил ворота «Ренна» в победном для «ткачей» матче (4:2).
На 37-й минуте встречи украинский футболист замкнул подачу Толиссо, тем самым сравняв счет на табло – 1:1.
Роман Яремчук выступает за «Лион» на правах аренды с зимы 2026 года, за это время он сыграл 12 матчей, за которые успел отличиться пятью мячами и одним ассистом.
