Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026 21:45 – FT 4 : 2
Ренн
03 мая 2026, 23:46 | Обновлено 04 мая 2026, 00:01
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче

«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»

3 мая «Лион» и «Ренн» выдали матч с шестью голами в 32-м туре французской Лиги 1.

Поединок на «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе начался ужасно для хозяев: «Ренн» уже на шестой минуте вышел вперед.

Разбудил «ткачей» украинский форвард Роман Яремчук, который на 37-й минуте выиграл верховую дуэль и сравнял счет.

После гола Романа «Лион» почувствовал дополнительные силы и вырвал победу со счетом 4:2.

Одним из героев матча стал Корентен Толиссо: капитан после повреждения в начале встречи ассистировал Яремчуку, а затем и сам забил.

Также без гола не остался и Эндрик, который находился в «Лионе» на правах аренды. Бразилец свои ударом снял все вопросы о победителе встречи.

Лига 1. 32-й тур, 3 мая

«Лион» – «Ренн» – 4:2

Голы: Яремчук, 37, Толиссо, 42 (пен.), Морейра, 52, Эндрик, 75 – Аль-Тамари, 6, Леполь, 48

Фотогалерея матча:

Комментарии 2
Шахтёр + Де Дзерби и Фонсека с шахтёрскими сердцами сегодня триумфуют😜🥳
Супер класс🥳🥳🥳
