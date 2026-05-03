Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
«Ткачи» устроили перестрелку с «Ренном»
3 мая «Лион» и «Ренн» выдали матч с шестью голами в 32-м туре французской Лиги 1.
Поединок на «Парк Олимпик Лионнез» в Лионе начался ужасно для хозяев: «Ренн» уже на шестой минуте вышел вперед.
Разбудил «ткачей» украинский форвард Роман Яремчук, который на 37-й минуте выиграл верховую дуэль и сравнял счет.
После гола Романа «Лион» почувствовал дополнительные силы и вырвал победу со счетом 4:2.
Одним из героев матча стал Корентен Толиссо: капитан после повреждения в начале встречи ассистировал Яремчуку, а затем и сам забил.
Также без гола не остался и Эндрик, который находился в «Лионе» на правах аренды. Бразилец свои ударом снял все вопросы о победителе встречи.
Лига 1. 32-й тур, 3 мая
«Лион» – «Ренн» – 4:2
Голы: Яремчук, 37, Толиссо, 42 (пен.), Морейра, 52, Эндрик, 75 – Аль-Тамари, 6, Леполь, 48
Фотогалерея матча:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сине-черные» обыграли «Парму»
Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела