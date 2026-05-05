Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил безумный гол Матвея Пономаренко в матче Динамо против Шахтера (1:2) в 26 туре УПЛ.

– Какой самый главный хайлайт этого тура вы бы выделили?

– Первое, что приходит на ум – это шикарный гол Пономаренко. Да, произошла ошибка игрока Шахтера в центре поля, потеря мяча, и буквально за доли секунды было принято идеальное решение нападающим Динамо.

Сказать, что это вина Ризныка, я не могу – по-моему, он действовал правильно. Команда владела мячом, но случился технический брак, вылившийся в голевой момент. Это роскошный мяч, и не зря Пономаренко сейчас возглавляет список бомбардиров УПЛ, – сказал Артем.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 18 матчей за основную команду киевского Динамо, забив 15 мячей и отдав две результативные передачи.