  4. Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»
05 мая 2026, 09:52 | Обновлено 05 мая 2026, 10:33
Федецкий расхвалил Пономаренко после матча с Шахтером: «Роскошный гол»

Артем в восторге от форварда «Динамо»

УАФ. Артем Федецкий

Бывший игрок национальной сборной Украины Артем Федецкий оценил безумный гол Матвея Пономаренко в матче Динамо против Шахтера (1:2) в 26 туре УПЛ.

– Какой самый главный хайлайт этого тура вы бы выделили?

– Первое, что приходит на ум – это шикарный гол Пономаренко. Да, произошла ошибка игрока Шахтера в центре поля, потеря мяча, и буквально за доли секунды было принято идеальное решение нападающим Динамо.

Сказать, что это вина Ризныка, я не могу – по-моему, он действовал правильно. Команда владела мячом, но случился технический брак, вылившийся в голевой момент. Это роскошный мяч, и не зря Пономаренко сейчас возглавляет список бомбардиров УПЛ, – сказал Артем.

В нынешнем сезоне Матвей Пономаренко провел 18 матчей за основную команду киевского Динамо, забив 15 мячей и отдав две результативные передачи.

