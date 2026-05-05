Украина. Премьер лига05 мая 2026, 03:32 |
400
1
Алиев высказался о Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера
Александр похвалил украинского вингера
05 мая 2026, 03:32 |
400
Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев высказался о Матвее Пономаренко после поражения киевского клуба от «Шахтера» (1:2).
– Хоть что-то хорошее увидел в игре киевлян?
– Я могу похвалить только Пономаренко. Молодец, что увидел свободные ворота и сразу туда пробил. Поздравляю его с этим шедевром! Пусть продолжает в том же духе и становится лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
Главное, чтобы его футбольная карьера шла только вверх, учитывая то, как он сейчас играет. И самое главное – без травм.
Читайте также:Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 мая 2026, 08:02 2
Михаил решил не делать никаких заявлений
Бокс | 04 мая 2026, 07:20 7
Рико проводит жесткие спарринги и весь в синяках
Футбол | 04.05.2026, 08:12
Футбол | 05.05.2026, 02:06
Футбол | 04.05.2026, 22:45
Популярные новости
03.05.2026, 09:27 8
03.05.2026, 21:20 6
Снукер
03.05.2026, 06:12
03.05.2026, 06:55 25
04.05.2026, 06:47 8
04.05.2026, 06:12 5
03.05.2026, 08:36 8
Кого?!