Алиев высказался о Пономаренко после поражения Динамо от Шахтера

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев высказался о Матвее Пономаренко после поражения киевского клуба от «Шахтера» (1:2).

– Хоть что-то хорошее увидел в игре киевлян?

– Я могу похвалить только Пономаренко. Молодец, что увидел свободные ворота и сразу туда пробил. Поздравляю его с этим шедевром! Пусть продолжает в том же духе и становится лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Главное, чтобы его футбольная карьера шла только вверх, учитывая то, как он сейчас играет. И самое главное – без травм.