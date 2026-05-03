  Александр Алиев обратился к Шахтеру после победы над Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 23:40
Александр Алиев прокомментировал победу «Шахтера» над «Динамо» в «Классическом» (2:1).

– Александр, что скажешь о Классическом, какие эмоции у тебя оставил матч?

– «Динамо» проиграло, и это плохо. Во-первых, я хочу поздравить «Шахтер» с победой и чемпионством. Во-вторых, динамовцам должно быть стыдно. «Горняки» играли в четверг с «Кристал Пэлас» очень тяжелый еврокубковый матч в полуфинале Лиги конференций, а сегодня приехали и спокойно обыграли «Динамо» 2:1 в Киеве. О чем здесь вообще можно говорить?

– Хотя Туран выпустил даже не основной состав, у «Шахтера» вышло много игроков резерва…

– Дело вообще не в этом – основной состав, не основной. Все игроки «Шахтера» ездили в Польшу, все в автобусах тряслись. Никто не ныл. А в команде «Динамо» Киев только и слышно: «Ой, мы устаем, мы то, мы се». А горняки вышли, спокойно выиграли 2:1 и все.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер Александр Алиев
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
