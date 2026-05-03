Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:25 |
619
1

Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо

Футболист рассказал о споре с девушкой

03 мая 2026, 22:25 |
619
1 Comments
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
Instagram. Артем Милевский

В воскресенье, 3 мая, состоялся центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало «Шахтер».

Поединок на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского завершился победой гостей со счетом 2:1.

После игры бывший нападающий киевлян Артем Милевский поделился забавной историей в своем Telegram. Экс-футболист рассказал, что поспорил со своей девушкой Тамилой на 200 долларов насчет результата матча и проиграл пари.

«Человек уже спит и трусы себе заказала», – написал Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
Ярмоленко провел 550-й матч в украинской карьере
Динамо Киев Артем Милевский чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Динамо - Шахтер
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Бокс | 03 мая 2026, 10:12 3
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион

Функционер заинтересован в организации боя против Кабайела

Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 03 мая 2026, 20:29 0
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор
Ман Юнайтед – Ливерпуль – 3:2. Камбек и триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Футбол | 03.05.2026, 03:32
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Скауты Динамо нашли для клуба талантливого футболиста
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 03.05.2026, 15:30
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Футбол | 03.05.2026, 06:55
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Решение принято. Назван новый тренер сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Loh
Ответить
-1
Популярные новости
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
02.05.2026, 20:11
Теннис
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
02.05.2026, 09:28 17
Футбол
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
02.05.2026, 19:31 143
Теннис
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
02.05.2026, 16:00 65
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 20
Футбол
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
Судаков получил роскошный вариант трансфера. Его выгоняет Моуринью
03.05.2026, 08:36 5
Футбол
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
02.05.2026, 16:57 1
Бокс
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем