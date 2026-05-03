Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо

В воскресенье, 3 мая, состоялся центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало «Шахтер».

Поединок на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского завершился победой гостей со счетом 2:1.

После игры бывший нападающий киевлян Артем Милевский поделился забавной историей в своем Telegram. Экс-футболист рассказал, что поспорил со своей девушкой Тамилой на 200 долларов насчет результата матча и проиграл пари.

«Человек уже спит и трусы себе заказала», – написал Милевский.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера».