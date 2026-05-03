Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге
Бывший футболист киевского клуба прокомментировал результат 26-го тура Премьер-лиги
Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (1:2):
– Честно, буду немногословным. Как бы я ни относился к своему родному, любимому клубу – я обожаю все, что связано с «Динамо» – но «Шахтер» сегодня показал уровень.
Неважно, какая логистика, сколько переездов или в каких странах ты играешь. Они просто приехали в Киев и закрыли игру – 2:1. У «горняков» еще и ротация была, однако они играли уверенно.
Это просто показывает, что люди не просто так выступают в полуфинале Лиги конференций.
– У «Динамо» отставание от третьего места составляет пять очков за четыре тура до конца чемпионата. Киевляне еще могут побороться за медали?
– Конечно, могут! Шансы есть всегда, надо бороться до конца, – сказал Милевский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству
Команда Бартуловича проиграла ключевое сражение в завершение сезона
Ну хто заважав Яцику, забити з п'яти метрів? Це ж гольвий момент. Траоре схожий момент забив. А Яцик навіть у ворота не влучив. Певно це і є клас і майстерність гравців.