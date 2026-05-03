Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 22:07 | Обновлено 03 мая 2026, 22:14
1950
3

Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге

Бывший футболист киевского клуба прокомментировал результат 26-го тура Премьер-лиги

03 мая 2026, 22:07 | Обновлено 03 мая 2026, 22:14
1950
3 Comments
Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге
ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (1:2):

Честно, буду немногословным. Как бы я ни относился к своему родному, любимому клубу – я обожаю все, что связано с «Динамо» – но «Шахтер» сегодня показал уровень.

Неважно, какая логистика, сколько переездов или в каких странах ты играешь. Они просто приехали в Киев и закрыли игру – 2:1. У «горняков» еще и ротация была, однако они играли уверенно.

Это просто показывает, что люди не просто так выступают в полуфинале Лиги конференций.

– У «Динамо» отставание от третьего места составляет пять очков за четыре тура до конца чемпионата. Киевляне еще могут побороться за медали?

– Конечно, могут! Шансы есть всегда, надо бороться до конца, – сказал Милевский.

По теме:
В Шахтере спровоцировали Динамо: «Теперь у Киева есть хозяин»
Артем Милевский проиграл деньги из-за поражения Динамо
6 лет назад Суркис обещал: отставания в 20 очков от Шахтера больше не будет
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо - Шахтер Артем Милевский
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Футбол | 03 мая 2026, 20:12 10
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах
Турнирная таблица УПЛ после Классико. Шахтеру нужны еще 3 очка в 4 матчах

Горняки обыграли Динамо в Киеве и очень близки к чемпионству

Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Футбол | 03 мая 2026, 17:27 23
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925
Закрыли дверь в Европу. Полесье обыграло Металлист 1925

Команда Бартуловича проиграла ключевое сражение в завершение сезона

К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Футбол | 03.05.2026, 09:27
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
К Турану обратился 25-кратный чемпион и получил положительный ответ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Футбол | 03.05.2026, 07:52
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это какая-то комедия, честно говоря»
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Футбол | 03.05.2026, 06:47
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Сколько Шахтеру до чемпионства? Таблица УПЛ после потери очков ЛНЗ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Миля даже после ночи в клубе мог выйти на поле и обыграть Шахтер одной правой 
Ответить
+2
Гра рівна була.
Ну хто заважав Яцику, забити  з п'яти метрів?  Це ж гольвий момент. Траоре схожий момент забив. А Яцик навіть у ворота не влучив. Певно це і є клас і майстерність гравців.
Ответить
0
да какой там уровень. Шахтер был очень слабый, но даже с таким Динамо не справилось.
Ответить
0
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 12
Хоккей
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины
02.05.2026, 10:19 32
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Я не хочу, чтобы он возглавил сборную Украины»
03.05.2026, 11:12 20
Футбол
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
03.05.2026, 10:12 3
Бокс
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
ЧМ по хоккею. Сборная Украины начала турнир с поражения
02.05.2026, 23:16 24
Хоккей
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем