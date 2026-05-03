Милевский разнес Динамо после поражения от Шахтера в Премьер-лиге

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский остался недоволен уровнем, который продемонстрировали подопечные Игоря Костюка в матче чемпионата Украины против донецкого «Шахтера» (1:2):

– Честно, буду немногословным. Как бы я ни относился к своему родному, любимому клубу – я обожаю все, что связано с «Динамо» – но «Шахтер» сегодня показал уровень.

Неважно, какая логистика, сколько переездов или в каких странах ты играешь. Они просто приехали в Киев и закрыли игру – 2:1. У «горняков» еще и ротация была, однако они играли уверенно.

Это просто показывает, что люди не просто так выступают в полуфинале Лиги конференций.

– У «Динамо» отставание от третьего места составляет пять очков за четыре тура до конца чемпионата. Киевляне еще могут побороться за медали?

– Конечно, могут! Шансы есть всегда, надо бороться до конца, – сказал Милевский.