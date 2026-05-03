Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Классическое противостояние в украинском футболе между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», в котором одной из команд уже ничего не нужно в этом сезоне, поскольку она уверенно приближается к досрочному завоеванию чемпионского титула. К сожалению, для всех болельщиков нашего футбола, именно такова была предыстория главного события двадцать шестого тура национального первенства, которое проходило на столичном стадионе им. В. Лобановского в вечернее время удивительно жаркого воскресенья.

При этом все понимали, что тренерский штаб Арда Турана сейчас находится в процессе размышлений над тем, как преодолеть отставание от лондонского «Кристал Пэлас» в двухматчевой дуэли полуфинала Лиги конференций УЕФА (1:3), тогда как и принципиальным противостоянием не хотелось бы жертвовать, пусть даже судьба чемпионского титула уже почти решена. Но турецкий специалист рискнул с глубокой ротацией.

И на самом деле это был ключевой момент, за который команда Костюка могла так крепко ухватиться, что обеспечила бы себе победу еще в первом тайме. Ведь несогласованный «Шахтер» пропустил гол на 13-й минуте, когда Назарин под давлением Пономаренко не устоял в центре поля, после чего нападающий «Динамо» нанес роскошный дальний удар мимо Ризнику, который находился слишком далеко от своих ворот. Был ли там фол? В любом другом матче Александр Афанасьев бы очень усомнился по этому поводу, но не в Классическом.

При этом «горняки» точно не потеряли самообладания и ответили неплохими моментами у Матвиенко и Лукаса при стандартных положениях, удары которых так или иначе оказывались за сеткой ворот Нещерета. А затем на ровном месте «Шахтер» потерял Марлона Сантоса из-за мышечной травмы, поэтому начало казаться, что все играет против команды Турана в этом первом тайме. Еще и Невертон упустил два неплохих шанса перед перерывом.

Но тренерский штаб дончан вывел команду на поле во второй тайм, как всегда, эмоционально преображенной. Еще и с Проспером на левом фланге атаки, что вообще стало решающим фактором в этой игре в пользу «горняков». Ведь именно рывок Обаха положил начало голевому моменту на 50-й минуте, когда Траоре получил передачу в центре штрафной, закрыл мяч корпусом, а затем выдал пас на удар Лукасу, которому помог рикошет.

И вот тут «Динамо» уже начало терять контроль над развитием событий на поле, а оправилось уже тогда, когда было немного поздно. Ведь гости забили во второй раз уже на 68-й минуте, когда сначала дали свободно пробить Матвиенко с отскока в центре штрафной, а затем отскок от Нещерета так же никто не помешал замкнуть Траоре.

В этот момент команда Турана сбавила обороты и пыталась установить спокойный темп игры на последние минуты. Но снова провалилась в этом своем намерении. И действительно, Костюк был очень близок к тому, чтобы, выйдя на замену вместе с Герреро, спасти этот матч на 85-й минуте, если бы панамский нападающий не оказался в офсайде при первой же передаче Караваева на него в штрафную с глубины правого фланга. Или же затем замкнул бы финальную подачу углового в этой игре. Или же Михавко с второго этажа переиграл Ризника в эпизоде за мгновение до этого. Киевляне давили, но не дожали.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет в гостях у черкасского ЛНЗ, тогда как донецкий «Шахтер» сначала посетит лондонский «Кристал Пэлас» в середине недели на матч еврокубков, после чего будет гостем у СК «Полтава».

Наши оценки:

Заміни Динамо: Яцик – 5,5; Огундана – 5,0; Піхальонок – б/о; Герреро – б/о; Дубінчак – б/о.

Заміни Шахтаря: Тобіас – 6,5; Проспер Оба – 6,5; Криськів – 6,0; Очеретько – 6,0; Педро Енріке – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

Динамо – Шахтер – 1:2

Голы: Пономаренко (13) – Феррейра (50), Траоре (68)

Предупреждения: Биловар (46), Пономаренко (90) – Тобиас (32), Матвиенко (34)

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Пихаленок, 76), Буяльский (Яцык, 70), Шапаренко (Дубинчак, 84), Редушко (Герреро, 84), Ярмоленко (Огундана, 70), Пономаренко.

Шахтер: Ризнык, Азаров (Педро Энрике, 77), Матвиенко, Марлон Сантос (Тобиас, 29), Грам, Невертон (Проспер Оба, 46), Изаки, Назарина (Крыськив, 46), Бондаренко (Очеретько, 63), Феррейра.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

