Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 19:58 | Обновлено 03 мая 2026, 20:38
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо

Донецкая команда сделала еще один шаг к чемпионству

Классическое противостояние в украинском футболе между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером», в котором одной из команд уже ничего не нужно в этом сезоне, поскольку она уверенно приближается к досрочному завоеванию чемпионского титула. К сожалению, для всех болельщиков нашего футбола, именно такова была предыстория главного события двадцать шестого тура национального первенства, которое проходило на столичном стадионе им. В. Лобановского в вечернее время удивительно жаркого воскресенья.

При этом все понимали, что тренерский штаб Арда Турана сейчас находится в процессе размышлений над тем, как преодолеть отставание от лондонского «Кристал Пэлас» в двухматчевой дуэли полуфинала Лиги конференций УЕФА (1:3), тогда как и принципиальным противостоянием не хотелось бы жертвовать, пусть даже судьба чемпионского титула уже почти решена. Но турецкий специалист рискнул с глубокой ротацией.

И на самом деле это был ключевой момент, за который команда Костюка могла так крепко ухватиться, что обеспечила бы себе победу еще в первом тайме. Ведь несогласованный «Шахтер» пропустил гол на 13-й минуте, когда Назарин под давлением Пономаренко не устоял в центре поля, после чего нападающий «Динамо» нанес роскошный дальний удар мимо Ризнику, который находился слишком далеко от своих ворот. Был ли там фол? В любом другом матче Александр Афанасьев бы очень усомнился по этому поводу, но не в Классическом.

При этом «горняки» точно не потеряли самообладания и ответили неплохими моментами у Матвиенко и Лукаса при стандартных положениях, удары которых так или иначе оказывались за сеткой ворот Нещерета. А затем на ровном месте «Шахтер» потерял Марлона Сантоса из-за мышечной травмы, поэтому начало казаться, что все играет против команды Турана в этом первом тайме. Еще и Невертон упустил два неплохих шанса перед перерывом.

Но тренерский штаб дончан вывел команду на поле во второй тайм, как всегда, эмоционально преображенной. Еще и с Проспером на левом фланге атаки, что вообще стало решающим фактором в этой игре в пользу «горняков». Ведь именно рывок Обаха положил начало голевому моменту на 50-й минуте, когда Траоре получил передачу в центре штрафной, закрыл мяч корпусом, а затем выдал пас на удар Лукасу, которому помог рикошет.

И вот тут «Динамо» уже начало терять контроль над развитием событий на поле, а оправилось уже тогда, когда было немного поздно. Ведь гости забили во второй раз уже на 68-й минуте, когда сначала дали свободно пробить Матвиенко с отскока в центре штрафной, а затем отскок от Нещерета так же никто не помешал замкнуть Траоре.

В этот момент команда Турана сбавила обороты и пыталась установить спокойный темп игры на последние минуты. Но снова провалилась в этом своем намерении. И действительно, Костюк был очень близок к тому, чтобы, выйдя на замену вместе с Герреро, спасти этот матч на 85-й минуте, если бы панамский нападающий не оказался в офсайде при первой же передаче Караваева на него в штрафную с глубины правого фланга. Или же затем замкнул бы финальную подачу углового в этой игре. Или же Михавко с второго этажа переиграл Ризника в эпизоде за мгновение до этого. Киевляне давили, но не дожали.

Следующий матч киевское «Динамо» проведет в гостях у черкасского ЛНЗ, тогда как донецкий «Шахтер» сначала посетит лондонский «Кристал Пэлас» в середине недели на матч еврокубков, после чего будет гостем у СК «Полтава».

Наши оценки:

Заміни Динамо: Яцик – 5,5; Огундана – 5,0; Піхальонок – б/о; Герреро – б/о; Дубінчак – б/о.

Заміни Шахтаря: Тобіас – 6,5; Проспер Оба – 6,5; Криськів – 6,0; Очеретько – 6,0; Педро Енріке – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

Динамо – Шахтер – 1:2

Голы: Пономаренко (13) – Феррейра (50), Траоре (68)

Предупреждения: Биловар (46), Пономаренко (90) – Тобиас (32), Матвиенко (34)

Динамо: Нещерет, Караваев, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Михайленко (Пихаленок, 76), Буяльский (Яцык, 70), Шапаренко (Дубинчак, 84), Редушко (Герреро, 84), Ярмоленко (Огундана, 70), Пономаренко.

Шахтер: Ризнык, Азаров (Педро Энрике, 77), Матвиенко, Марлон Сантос (Тобиас, 29), Грам, Невертон (Проспер Оба, 46), Изаки, Назарина (Крыськив, 46), Бондаренко (Очеретько, 63), Феррейра.

Арбитр: Александр Афанасьев (Харьков)

Стадион «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

ДИНАМО – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Пономаренко рассказал, был ли пенальти в ворота Шахтера в матче с Динамо
Траоре стал 5-м африканцем, забившим победный гол в Классическом в УПЛ
Игорь Костюк назвал виновных в поражении Динамо от Шахтера
Александр Снитко
Як і очікувалося що дубль Шахтаря сильніший за основу Динамо. Потрійне свято у нас сьогодні адже: 1) ми продовжуємо святкувати чемпіонство ще з учорашнього дня 2) збірна України по хокею на чемпіонаті світу перемогла Литву 3) Селтік переміг Хайберніан в чемпіонаті Шотландії і всі знають що це означає!!! 🎉🎉🎉 
Різник - найкращий воротар України!  Рідний Шахтар, з перемогою тебе над київським Динамо!  Наш Шахтар - найкраща команда в Україні на протязі майже всього 21 століття!!!
Хтось знає, скільки вже матчів фк ганьба суркіса та медведчука, не може перемогти в чемпіонаті найтитулованіший клуб незалежної України донецький Шахтар, 10 чи 11 матчів!?
Якщо вірити коментатору Динамо не може обіграти Шахту в чемпіонаті з 2021 року)) Про яке серйозне протистояння може йти мова?
Резерв Шахтаря по надавав на клик дирявим 😳 ойойоойой, шо ж це коється 😂
Заслуженная победа🔥💥🎉. Представляю, что сделал бы Шахтёр с дынамкой🤕♿, будь он отдохнувший ( а не после этих изматывающих трёх недель).
С Победой, друзья-шахтёровцы!!!
🧡🖤⚒️
Туда сучек! ШД показал кто тут чемпион! 
Как же так, Петухи Динамовские!?
Где ваши ку кареку!?
Батюшки…
Мертвый дубль мертвого Шахтера засадил голубым петушкам… 
Ладно, проаналізую матч. Все по ділу, Шахтарю тяжче було грати основою проти ЛНЗ, Полісся, ні ж сьогодні граючи резервом проти динамо. Повністю безхребетний клуб. Крім Пономаренка і виділити нікого не можна, ніякі. 
Пассивные большую часть игры динамики оказались бессильными против полурезерва будущего чемпиона. 
Хай Шахтар завжди буде першим.
Лошары киевские!! Целуйте меня в очко!!
Хлопці із села Щасливе загнали в будку дирявого гранда зі столиці. Вітаю шахту з чемпіонством 
Як же вацко глорило за дирнамо, це нормально?
Всё как обычно, дыркачи до матча поскулят немного,а после матча - испарились 🤷🤣
Резерв Шахтаря обіграв Дєрьнамо 😂
Браво гірники! Нехай і далі скулять недолугі 😂
Никому не нужный матч. При любом результате было ясно, что у одних в кармане уже золото, у других в кармане кубок. 
Пафосникі виявилися неспроможними відібрати очки навіть у другого складу Шахтаря.
