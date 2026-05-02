Динамо Киев

В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

Динамо

Киевляне занимают четвертое место в чемпионате и ведут борьбу за попадание в Топ-3. Впереди команду Игоря Костюка ждут ключевые противостояния: после игры с «Шахтером» «бело-синие» встретятся с ЛНЗ, и от этих дуэлей во многом будет зависеть окончательная позиция «бело-синих». Главная задача для «Динамо» на остаток сезона – добыть путевку на евроарену. И в этом контексте приоритетным остается Кубок Украины, где киевлянам осталось сделать решающий шаг к титулу в финале против перволигового «Чернигова».

В прошлом туре «бело-синие» стали участниками сумасшедшего матча в Кривом Роге, обыграв местный «Кривбасс» со счетом 6:5. Из позитива для «Динамо» после того фееричного шоу можно отметить продемонстрированный характер (киевляне уступали со счетом 1:4), очередной гол Пономаренко, возглавившего гонку бомбардиров, и дубль Ярмоленко, который приблизился к званию лучшего голеадора украинских чемпионатов. К тому же, УПЛ признала Костюка лучшим тренером 25 тура чемпионата.

Но столь большое количество пропущенных голов, несомненно, расстроило всех причастных к киевской команды. Впервые в чемпионатах «Динамо» пропустило пять мячей в одном матче. Еще одним негативом стала желтая карточка Волошина, который из-за дисквалификации не поможет своим партнером в противостоянии с «Шахтером».

Тренерский штаб «бело-синих» делает ставку на молодых воспитанников «Динамо», но в Кривом Роге ход игры переломил выход на поле ветеранов– Караваева, Буяльского и Ярмоленко. Впрочем, Костюк не раз говорил про становление киевской команды, поэтому стабильность может прийти только с опытом. В том числе, в таких «огненных» матчах.

Кроме упомянутого Волошина «Динамо» имеет еще несколько кадровых потерь. Попов, Кабаев, Тымчик, и Бражко находятся в лазарете команды. Зато восстановился и уже приступил к тренировкам с основной группой Михайленко.

Шахтер

«Горняки» очень близки к завоеванию чемпионского звания: «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу, на восемь очков опережая ближайшего конкурента. Команда Арды Турана после зимнего перерыва продемонстрировала стабильную уверенность, не сумев обыграть только ЛНЗ. И календарь на остаток сезона вряд ли дает поводы полагать, что «оранжево-черные» упустят титул.

Турнирная ситуация в чемпионате дала возможность тренерскому штабу «Шахтера» сконцентрироваться на Лиге конференций, где «горняки» достигли полуфинальной стадии. В прошлом туре УПЛ донецкая команда вышла не в основном составе и одержала очередную победу. Через несколько дней в Кракове в старте «Шахтера» вышли только два футболиста по сравнению с матчем против «Кудровки» – Матвиенко и Очеретько. Но свежести футболистов не хватило: «горняки» проиграли «Кристал Пэлас» со счетом 1:3, значительно ухудшив свои шансы на выход в финал. В этом поединке «Шахтер» впервые в нынешнем еврокубковом сезоне пропустил три гола.

Тем не менее, «горняки» имеют все законные права надеяться на камбэк, поэтому в противостоянии с «Динамо» донецкая команда, скорее всего, снова прибегнет к ротации. Благо, глубина состава позволяет тренерскому штабу Турана почти безболезненно менять ключевых футболистов. Да и упомянутая турнирная ситуация вполне благоприятствует «оранжево-черным». Победа максимально приблизит «Шахтер» к титулу, а потеря очков катастрофой точно не станет. Впрочем, настрой на принципиального соперника у «горняков» будет запредельный.

В прошлых двух матчах в заявку «Шахтера» не попал Конопля, хоть про проблемы со здоровьем у защитника не сообщалось. В прошлом туре первый гол в УПЛ забил бразильский форвард «горняков» Лукас Феррейра (в 13-й игре).

Статистика встреч

В украинских чемпионатах соперники провели 68 очных дуэлей. «Горняки» имеют небольшое преимущество: 26 побед у «Шахтера», 23 – у «Динамо». В нынешнем сезоне команды встречались уже дважды. В 1/8 финала Кубка Украины киевляне обыграли «оранжево-черных» со счетом 2:1. На гол Мейреллеша «бело-синие» ответили результативными ударами Ярмоленко и Герреро. А через несколько дней украинское классико состоялось в рамках УПЛ, и «Шахтер» взял реванш – 3:1. За «Динамо» забил Буяльский, а успех донецкой команде принесли результативные удары Эгиналду и Невертона, а также автогол Кабаева.

Прогноз на противостояние

Итог таких матчей спрогнозировать довольно сложно. Принципиальные соперники в очных противостояниях всегда нацелены на победу, какая б ситуация ни была в турнирной таблице. Киевлянам победа в воскресенье нужнее, поскольку они ведут отчаянную борьбу за медали. Учитывая домашние трибуны для «Динамо» и, возможно, не основной состав «горняков», рискнем предположить, что «бело-синие» одержат победу.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Биловар, Михавко, Вивчаренко, Пихаленок, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Редушко, Пономаренко.

«Шахтер»: Ризнык, Тобиас, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике, Бондаренко, Назарина, Очеретько, Невертон, Алиссон, Траоре.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 4.31 для «Динамо» и 1.38 для «Шахтера».