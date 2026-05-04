  4. Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера
03.05.2026 18:00 – FT 1 : 2
Шахтер Донецк
04 мая 2026, 07:35 | Обновлено 04 мая 2026, 07:40
Игорь Костюк назвал причину поражения Динамо от Шахтера

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк ответил на вопросы после поражения от «Шахтера» (1:2).

– Насколько тяжело было сегодня без Волошина? Ведь когда Ярмоленко устал, не было кем усилить правый фланг…

– Я считаю, что и в первом тайме, и во втором тот план на игру, который мы выбрали, работал. Как вы видели, средний блок работал – мы отбирали мяч, создавали моменты, проводили быстрые атаки, забили гол, имели еще несколько моментов. Во втором тайме наши игроки подсели, мы отреагировали на это, но... Два удара в створ наших ворот благодаря уровню исполнения воплотились в два гола. Те моменты, которые мы создавали, к сожалению, не реализовали. Были моменты, хоть их было немного, но такие моменты нужно реализовывать.

– Как оцените игру центральных защитников в эпизодах с пропущенными голами?

– Здесь я бы больше говорил о втором мяче, который сбросил Траоре. Игроки центральной линии блокировали, а на подборе вторым темпом не успевали, и из той зоны мы пропустили первый мяч, и второй с подбора, когда не доиграли – вратарь отбил, но игрок «Шахтера» был первым на подборе. Это концентрация внимания, нужно доигрывать. Над этим нужно работать.

– Почему так долго не играет Тиаре?

– Потому что Михавко, Биловар и Захарченко на данный момент находятся в лучшей форме.

– Выход на поле Шолы – это был жест отчаяния с вашей стороны?

– Нет, это была плановая замена.

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Лассина Траоре (Шахтер Донецк).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Феррейра (Шахтер Донецк), асcист Лассина Траоре.
13’
ГОЛ ! Мяч забил Матвей Пономаренко (Динамо Киев).
Комментарии 9
трудно даже представить, что это за такая форма у Тиаре, что Биловар, Михавко и Захарченко находятся в лучшей форме. Осенью он был лучшим в УПЛ.
Знову будуть розмови про суддівство 
Засудили! Соплі на паркан!
Через арбітрів
Сания Сания… садись у свої сані 
"Все одно кротам чемпіонами не стати"
(цитата Sania)
"Хіба ти віриш, що Шахтар зможе обіграти ЛНЗ, Полісся і Динамо?"
(цитата Sania у зверненні до АК228)
У нас Проспер - человек, познавший вкус побед над Динамо в стане двух клубов за один сезон😋😋😜
