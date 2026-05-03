Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил поражение «Динамо» от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче чемпионата Украины.

«Это был настоящий праздник для болельщиков – посмотрите, сколько людей пришло. Это дерби, которое всегда заслуживает внимания. Мы дисциплинированно сыграли, но в нескольких моментах недоиграли и пропустили голы. Шансов было достаточно, но подвела реализация.

То, что случилось – то случилось, мы не планируем ничего кардинально менять.

Вы видели, что Герреро забил, но гол не засчитали. Яцык не реализовал момент с пяти метров. После углового Пономаренко держал соперник – когда они играли против «Зари», подобный пенальти назначали, а против нас не назначили», – сказал Костюк.