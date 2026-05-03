  4. Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 20:17 | Обновлено 03 мая 2026, 20:18
Киевляне проиграли 1:2

ФК Динамо. Игорь Костюк

Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил поражение «Динамо» от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче чемпионата Украины.

«Это был настоящий праздник для болельщиков – посмотрите, сколько людей пришло. Это дерби, которое всегда заслуживает внимания. Мы дисциплинированно сыграли, но в нескольких моментах недоиграли и пропустили голы. Шансов было достаточно, но подвела реализация.

То, что случилось – то случилось, мы не планируем ничего кардинально менять.

Вы видели, что Герреро забил, но гол не засчитали. Яцык не реализовал момент с пяти метров. После углового Пономаренко держал соперник – когда они играли против «Зари», подобный пенальти назначали, а против нас не назначили», – сказал Костюк.

Дмитрий Олийченко Источник: УПЛ-ТВ
Цікаво чому мовчить про борцівські прийоми динамівців під час їх забитого голу?
Костюк не ной! Твая динама по делу проиграла!
Не плач, Зидан украинский 
Пономарь завалил лапами шахтёра и ниху*чего)))
Без підтримки Григорія Динамо стає звичайним,міцним середняком.
До речі рахунок повинен бути 0-2,бо Пономаренко відверто поклав двома руками на газон Назорину здається .
А у ЩД всегда так: там гол не защитали, тут пенальти не дали. Команда жуликов и воров.
