Игорь КОСТЮК: Он не забил с пяти метров. А пенальти? Такие Шахтеру ставили
Киевляне проиграли 1:2
Главный тренер «Динамо» Игорь Костюк объяснил поражение «Динамо» от донецкого «Шахтера» (1:2) в матче чемпионата Украины.
«Это был настоящий праздник для болельщиков – посмотрите, сколько людей пришло. Это дерби, которое всегда заслуживает внимания. Мы дисциплинированно сыграли, но в нескольких моментах недоиграли и пропустили голы. Шансов было достаточно, но подвела реализация.
То, что случилось – то случилось, мы не планируем ничего кардинально менять.
Вы видели, что Герреро забил, но гол не засчитали. Яцык не реализовал момент с пяти метров. После углового Пономаренко держал соперник – когда они играли против «Зари», подобный пенальти назначали, а против нас не назначили», – сказал Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 3 мая в Киеве пройдет Украинское Классико между Динамо и Шахтером
Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги
До речі рахунок повинен бути 0-2,бо Пономаренко відверто поклав двома руками на газон Назорину здається .