Динамо Киев

В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

Донецкая команда уверенно возглавляет турнирную таблицу и близка к завоеванию чемпионского звания. На этой неделе «горняки» провели первый матч против «Кристал Пэлас» в рамках 1/2 финала Лиги конференций, уступив со счетом 1:3. «Динамо» занимает четвертую позицию. В прошлом туре чемпионата киевляне провели фееричный матч против «Кривбасса», одержав победу со счетом 6:5. В текущем сезоне «оранжево-черные» и «бело-синие» провели уже два противостояния. В 1/8 финала Кубка Украины победили киевляне (2:1), а в чемпионате «горняки» взяли реванш (3:1).

