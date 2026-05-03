Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Динамо Киев
03.05.2026 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 17:58 | Обновлено 03 мая 2026, 18:02
Динамо – Шахтер. Текстовая трансляция. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 26 тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 3 мая, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 18:00.

Донецкая команда уверенно возглавляет турнирную таблицу и близка к завоеванию чемпионского звания. На этой неделе «горняки» провели первый матч против «Кристал Пэлас» в рамках 1/2 финала Лиги конференций, уступив со счетом 1:3. «Динамо» занимает четвертую позицию. В прошлом туре чемпионата киевляне провели фееричный матч против «Кривбасса», одержав победу со счетом 6:5. В текущем сезоне «оранжево-черные» и «бело-синие» провели уже два противостояния. В 1/8 финала Кубка Украины победили киевляне (2:1), а в чемпионате «горняки» взяли реванш (3:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Александр Тишура
Бажаю всім цікавої гри і щоб кацапи не завадили перегляду матчу, а ще краще - щоб вони виздихали 👌
Вперед Шахтар ! Головне без травм давайте 🫠
фігасі, звичайний уболівальник коментує.  рідко та влучно)
Singularis, поздравляю. МЮ сразу двоечку забросили⚽⚽, чтоб вам спокойнее было на Дерби переключаться. 🙃
Рінат Ленідич в телефонній розмові передав Ігою Рахмілічу, що він стурбований кризою в динамі і зробить все, щоб його головний супротивник був в найкращих позиціях. А саме - першим номером за спиною Шахтаря. Ніяких житомирів і черкас, тільки дирка має бути друга. Тому і повипускали старих динамівських пердунів 
у нас дроны как мухи летают...
а там?
тб 2,5 буде найнадійніша ставка)
все ушли на МЮ-Ливер
Сьогодні і завтра вся увага українців буде сфокусована не до матчу ДК-Шахтар який вже нічого не вирішує, а до шотландської Ліги, де вирішується доля Шахтаря, а разом з ним і доля всього українського футболу! 
Стосовно матчу то наш дубль сильніше їхньої основи тому очікую смачну перемогу
