  АРТЕТА: «Хорошая новость, что они оба вернулись»
04 мая 2026, 22:46 | Обновлено 04 мая 2026, 23:10
АРТЕТА: «Хорошая новость, что они оба вернулись»

Микель Артета заявил о выздоровлении двух игроков

Getty Images/Global Images Ukraineє. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед 1/2 финала с «Атлетико» вспомнил о первом матче, который состоялся в прошлую среду (1:1).

«Это была невероятная атмосфера, одна из лучших, что я когда-либо видел. Я с нетерпением жду возможности пережить этот момент с нашими людьми, с нашими болельщиками. Я чувствую энергию внутри команды и среди наших болельщиков, поэтому именно такие моменты мы хотим пережить вместе. Мы проделали огромную работу как клуб, как команда, чтобы снова оказаться в этом положении спустя 20 лет, и мы очень хотим завтра сыграть так, как хотим, и выйти в финал», – заявил Артета.

Специалист подтвердил, что Кай Хаверц (мышечная травма) и Мартин Эдегор (травма колена) готовы к игре после того, как оправились от повреждений: «Это здорово, потому что нам нужны варианты. Нам нужна возможность играть по-разному, будь то с самого начала или по ходу игры. Это действительно очень хорошая новость, что они оба вернулись».

20 лет назад «Арсенал» в последний раз играл в финале Лиги чемпионов, уступив «Барселоне» (1:2).

Микель Артета Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Лига чемпионов Арсенал - Атлетико Мартин Эдегор Кай Хаверц
Руслан Полищук Источник: УЕФА
