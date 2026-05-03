40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера

Испанский тренер Арсенала Микель Артета одержал 40 побед во главе клуба в сезоне 2025/26, что явилось новым рекордом «канониров» в эпоху АПЛ.

Произошло это в матче 35-го тура Премьер-лиги, в котором Арсенал победил дома Фулхэм со счетом 3:0.

Таким образом, Артета превзошел достижение Арсена Венгера (39), которое было установлено в сезоне 2001/02.

Тренеры Арсенала с наибольшим количеством побед во главе клуба в одном сезоне во всех турнирах, начиная с 1992/93