Англия03 мая 2026, 00:22 | Обновлено 03 мая 2026, 00:23
136
0
40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера
Вспомним тренеров Арсенала с наибольшим количеством побед в сезоне во всех турнирах в эпоху АПЛ
Испанский тренер Арсенала Микель Артета одержал 40 побед во главе клуба в сезоне 2025/26, что явилось новым рекордом «канониров» в эпоху АПЛ.
Произошло это в матче 35-го тура Премьер-лиги, в котором Арсенал победил дома Фулхэм со счетом 3:0.
Таким образом, Артета превзошел достижение Арсена Венгера (39), которое было установлено в сезоне 2001/02.
Тренеры Арсенала с наибольшим количеством побед во главе клуба в одном сезоне во всех турнирах, начиная с 1992/93
- 40 – Микель Артета (2025/26)
- 39 – Арсен Венгер (2001/02)
- 38 – Арсен Венгер (2003/04)
- 36 – Арсен Венгер (2004/05)
- 35 – Арсен Венгер (2013/14)
- 35 – Арсен Венгер (2016/17)
- 35 – Унаи Эмери (2018/19)
- 34 – Микель Артета (2023/24)
- 34 – Арсен Венгер (2007/08)
- 33 – Арсен Венгер (2014/15)
