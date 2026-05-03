Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера
Англия
03 мая 2026, 00:22 | Обновлено 03 мая 2026, 00:23
136
0

40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера

Вспомним тренеров Арсенала с наибольшим количеством побед в сезоне во всех турнирах в эпоху АПЛ

03 мая 2026, 00:22 | Обновлено 03 мая 2026, 00:23
136
0
40 побед в сезоне. Артета превзошел достижение Венгера
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер Арсенала Микель Артета одержал 40 побед во главе клуба в сезоне 2025/26, что явилось новым рекордом «канониров» в эпоху АПЛ.

Произошло это в матче 35-го тура Премьер-лиги, в котором Арсенал победил дома Фулхэм со счетом 3:0.

Таким образом, Артета превзошел достижение Арсена Венгера (39), которое было установлено в сезоне 2001/02.

Тренеры Арсенала с наибольшим количеством побед во главе клуба в одном сезоне во всех турнирах, начиная с 1992/93

  • 40 – Микель Артета (2025/26)
  • 39 – Арсен Венгер (2001/02)
  • 38 – Арсен Венгер (2003/04)
  • 36 – Арсен Венгер (2004/05)
  • 35 – Арсен Венгер (2013/14)
  • 35 – Арсен Венгер (2016/17)
  • 35 – Унаи Эмери (2018/19)
  • 34 – Микель Артета (2023/24)
  • 34 – Арсен Венгер (2007/08)
  • 33 – Арсен Венгер (2014/15)
По теме:
ФОТО. Футболист-мем зарабатывает миллионы на своем имени
ФОТО. «Хороших новостей нет»: экс-капитан Ман Сити рассказал о болезни
Арсенал – Фулхэм – 3:0. Невероятный Дьекереш. Видео голов и обзор матча
Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу статистика Английская Премьер-лига Арсенал - Фулхэм Микель Артета Арсен Венгер
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 02 мая 2026, 12:40 4
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход

Поляк близок к продолжению карьеры в Турине

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Футбол | 02 мая 2026, 22:26 0
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений

Чижевский заверил, что его команда не участвует в договорных матчах

Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Футбол | 02.05.2026, 15:59
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
Интрига жива. Динамо с хет-триком разгромило Шахтер в матче U-19
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
Капитан знаменитого европейского клуба дисквалифицирован на целый год
02.05.2026, 03:32 2
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 31
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
02.05.2026, 10:30 11
Хоккей
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
02.05.2026, 06:10 16
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 15
Футбол
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
02.05.2026, 08:08 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем