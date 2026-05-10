Арда Туран принял решение. Отказался тренировать знаменитый клуб
Тренер пока не готов возглавить турецкий гранд «Галатасарай»
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран принял решение относительно турецкого «Галатасарая».
Как отметил журналист Синан Энгин, несмотря на информацию о возможном назначении Турана в турецкий клуб, сам тренер пока не готов к возвращению в Турцию.
Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году, за это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.
Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).
