  4. Арда Туран принял решение. Отказался тренировать знаменитый клуб
10 мая 2026, 23:47
Арда Туран принял решение. Отказался тренировать знаменитый клуб

Тренер пока не готов возглавить турецкий гранд «Галатасарай»

Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер «Шахтера» Арда Туран принял решение относительно турецкого «Галатасарая».

Как отметил журналист Синан Энгин, несмотря на информацию о возможном назначении Турана в турецкий клуб, сам тренер пока не готов к возвращению в Турцию.

Арда Туран возглавил «Шахтер» в 2025 году, за это время он вывел команду в лидеры УПЛ и в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Ранее главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил выступление Лассины Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).

