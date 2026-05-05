Арда ТУРАН: «Каждый тренер мечтает иметь такого футболиста»
Тренер похвалил Траоре
Главный тренер «Шахтера» Арда Туран высоко оценил игру Лассина Траоре в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Динамо» (2:1).
Нападающий отличился забитым мячом и результативной передачей на Лукаса Феррейру, став одним из ключевых игроков поединка.
«Траоре – невероятный футболист. Каждый тренер хотел бы иметь такого исполнителя. Его главное преимущество – понимание игры, он прекрасно читает эпизоды.
К сожалению, из-за травмы в первом туре он пропустил полгода. Но я говорил ему: как только будешь готов – сразу рассчитывать на тебя.
Его вклад в команду огромен, а влияние на игру очень ощутимо. Я это очень ценю», – сказал Туран.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
